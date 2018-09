És valóban nem Goldie Hawn az egyetlen világsztár, akinek magyarok a felmenői

Egész sokan vannak.

Mi magyarok valamiért szeretjük azt gondolni, hogy a világon gyakorlatilag minden és mindenki hozzánk köthető, de az az igazság, hogy valóban sok világsztár rendelkezik a magyarsághoz köthető családi hátérrel. De, hogy mégis kik ők? Mutatjuk.

Nyilván megvannak a történelmi vonatkozásai is a dolognak, hiszen a II. világháború alatt, után, illetve az 1956-os forradalom hatására is rengetegen döntöttek úgy, hogy máshol telepedik le. Talán még statisztikai adatokra sincs feltétlenül szükségünk ahhoz, hogy kijelentsük, a legtöbben az Egyesült Államokat választották új hazájuknak, ami nem is csoda, hiszen akkoriban még – ez ma már nem feltétlenül állja meg a helyét – tényleg beszélhettünk a „nagy amerikai álomról”.

Goldie Hawn

Goldie Hawnról – és így lányáról, Kate Hudsonról – gyakorlatilag mindenki tudja, hogy vannak magyar felmenői, egészen pontosan édesanyja, Laura Steinhoff, aki még második világháború előtt menekült az Egyesült Államokba. Az Oscar-díjas színésznő keresztneve is származásáról árulkodik, a Goldie ugyanis Aranka – Aranyka – név angol tükörfordítása. Hawn és testvére 2012-ben Budapestre is ellátogatottak, hogy megnézzék, honnan is származnak pontosan.

Off to Hungary with my Sis to discover our roots! Fun!! — Goldie Hawn (@goldiehawn) June 2, 2012

Magyarországon a testvéremmel, hogy felfedezzük a gyökereinket

– írta hat évvel ezelőtt Twitteren a színésznő.

Drew Barrymore

Makó Antal és felesége, Makó Valéria a második világháború alatt vagy után – tisztázatlan okok miatt – kerültek Németországba. Egy brannenburgi menekülttáborban született meg gyermekük, Makó Ildikó Jaid. A család 1951. január 2-án indult el hadihajóval Bremerhavenből New Yorkba, amit tíz nap utazás után érték el. És hogy ez miképp kapcsolódik Drew Barrymore-hoz? Hát úgy Makó Ildikó nem más, mint a színésznő édesanyja. Makó 1971-ben költözött Kaliforniába, ahol megismerkedett színészcsaládból származó John Drew Barrymore-ral, majd négy évvel később, február 22-én megszületett Drew Barrymore. A színésznő családjának Európából az Egyesült Államokba tartó útjáról levéltári emlékek is fennmaradtak, amelyről hosszabban erre a cikkre kattintva olvashatnak.

Calvin Klein

Calvin Klein 1942. november 19-én született Bronxban, ám zsidó vallású édesapja még Magyarországon látta meg a napvilágot. Leó Kleinről sokat nem tudunk, ám minden valószínűséggel – és a világhírő divattervező születési évéből kiindulva – még a II. világháborút megelőzően hagyta el az országot és telepedett le New Yorkban, ahol egy élelmiszerboltot nyitott. Bár Klein édesanyja, Flore Klein az Egyesült Államokban született, felmenői szintén európaiak, egészen pontosan osztrákok voltak.

Louis C.K.

Hogy mit jelöl Louis C.K. vezetékneve valójában? Hát nem mást, mint a székely hangutánzó átiratát. Az van ugyanis, hogy a világhírű humorista apai nagyapja, dr. Székely Géza és annak családja a második világháborút megelőzően hagyták el Magyarországot, hogy Mexikóban telepedjenek le. A sebészként dolgozó Székely itt ismerkedett meg C.K. nagyanyjával, Rosario Sánchez Moralesszal, akitől később megszületett édesapja, Luis Székely. A humorista amúgy már az Egyesült Államokban látta meg a napvilágot, ám egyéves korában családjával visszaköltöztek Mexikóba. Felnőttként költözött csak vissza az Államokba.

Kesha

Kesha anyai ági dédszülei egyik oldalról lengyelek, a másikról pedig magyarok voltak. Kecse Nagy Sándor és felesége, Kecse Nagy Lídia Szentesről származtak, innen vándoroltak ki 1913-ban, két lányukkal, Margittal és Gizellával az Egyesült Államokba. Kesha magyar rokonai még mindig Szentesen élnek, akiket az énekesnő 2013-ban meg is látogatott.

Adrian Brody

Adrian Brody édesanyja, Sylvia Plachy 1943-ban született Budapesten és egészen 1956. december 10-ig itt is élt, akkor azonban – egy hónappal a magyar forradalom leverése után –egy lovaskocsiban elrejtőzve átlépte családjával az osztrák határt. A Palachy-család ezt követően még két évig maradt Európában, majd 1958-ban úgy döntöttek, hogy New Yorkba költöznek. Az Oscar-díjas színész édesanyja végül 1963-ban kapta meg az amerikai állampolgárságot.

