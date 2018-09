Rihanna csipkébe kötözött egy terhes modellt divatbemutatójára

Ha valaki lemaradt volna róla – Rihanna nem csak énekel, de abból is él, hogy van saját smink- és fehérneműmárkája is. Utóbbinak most volt egy bemutatója, ami finoman szólva is izgalmasra sikerült. Az énekesnő Fenty nevű bugyimárkájához közel sem átlagos modelleket váltogatott össze – köztük volt például az épp terhes Slick Woods, akit csipkébe kötöztek és bimbótapaszokat ragasztottak rá:

Rajta kívül egy másik terhes modellt is alkalmazott az énekesnő és csapata:

De voltak plus size modellek:

És mindenféle alkatú, formájú, bőrszínű nők:

Kiemelt kép: Brian Ach/Getty Images