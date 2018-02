Wossala Rozina szerepet kapott a Barátok köztben

Wossala Rozina A Könyhafőnök következő évadából kimarad mint zsűritag, de látható lesz az RTL Klub képernyőjén. Az étteremtulajdonos a Barátok köztben tűnik fel hamarosan – igaz, könnyített pályát kapott, önmagát kell alakítania.

Minden fontos mérföldkőnél felhívom anyukámat, most is ezt tettem. Ő is nagyon örült, hogy láthat a képernyőn a sorozat szereplői között. Nem tudom, mennyivel lett volna nehezebb, ha esetleg egy felvett szerepet kellett volna betanulnom, de jólesett, hogy a színészek ismerősként fogadtak