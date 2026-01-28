forma-1f1hungaroringmagyar nagydíj
Forma-1: komoly díjat vehetett át a Hungaroring vezetősége

Mogyoród, 2025. augusztus 3. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án. MTI/Vasvári Tamás
Vasvári Tamás / MTI
A mogyoródi Hungaroring
2026. 01. 28. 20:35
A tavalyi Forma-1-es világbajnoki szezonban a Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroring nyújtotta a "legjobb szurkolói élményt", az ezért megítélt díjat pedig szerdán Londonban vette át a mogyoródi létesítményt üzemeltető cég képviseletében Ariane Frank-Meulenbelt nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatokért felelős vezető.

A Hungaroring honlapján olvasható közlemény szerint az F1 promóteri díjait minden évben négy kategóriában osztják ki.

Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy elnyertük ezt a díjat, szerintem ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk

– idézte a közlemény Gyulay Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

„A kollégáim nap, mint nap azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb versenyt rendezzük, és ez nemcsak a sportszakmára igaz, hanem a szurkolói kiszolgálásra is, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy a rajongók is elégedetten távozzanak a Hungaroringről és térjenek vissza évről évre. A jubileumi versenyre új programelemekkel bővült a paletta Budapest belvárosában, és ebben a főváros is maximálisan partner volt, így nemcsak a kapukon belül, hanem azokon kívül is méltó volt a versenyünk tálalása” – tette hozzá.

Gyulay Zsolt úgy fogalmazott, a díj megerősíti őket abban, hogy

a Magyar Nagydíj több mint verseny, a Hungaroring pedig több mint versenypálya – mindkettő nemzeti büszkeség.

Sztárvendégek a 40. Magyar Nagydíjon

A közleményben emlékeztettek rá, hogy a 2025-ös verseny idejére már készen állt az új főépület, főlelátó és rendezvénytér, a nézőtéren izgalmas programok szórakoztatták a közönséget, Budapesten minden korábbinál nagyobb volt az F1-es jelenlét, ráadásul nemzetközi sztárvendégek látogattak el a 40. Magyar Nagydíjra.

Ott volt a Hungaroringen Bernie Ecclestone, a Formula 1 korábbi első számú ura, valamint az időrendben ötödik magyarországi Forma-1-es verseny győztese, a belga Thierry Boutsen.

A pálya területén első alkalommal óriáskereket is felállítottak, a fővárosban pedig számos kiegészítő program várta az F1 hazai és külföldi rajongóit.

Az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjra július 24. és 26. között kerül sor a Hungaroringen.

(MTI)

