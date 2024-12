„Váratlanul ért” – Iváncsik Gergő a halhatatlanok közt

Beiktatták Iváncsik Gergőt az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) Hírességek Csarnokába, a bécsi ünnepségen pedig Simon Petra átvette az év legjobb fiatal női kézilabdázóját illető elismerést.

A magyar válogatott és a Veszprém 2017-ben visszavonult balszélsője, Iváncsik beiktatására az EHF bécsi központjában került sor ünnepélyes keretek között szombat este. Ezzel a tavaly nyáron beiktatott három egykori klasszis, Görbicz Anita, Pálinger Katalin és Nagy László után Iváncsik a negyedik magyar tagja.

Mindenféleképpen a legfelső polcra

– felelte az MTI-nek arra a kérdésre, hogy eredményes pályafutásában hová helyezi ezt az elismerést.

„Megmondom őszintén, nagyon váratlanul ért, abszolút nem számítottam rá, de óriási megtiszteltetés, nagyon-nagyon büszke vagyok erre az egészre” – mondta, és külön örömmel tölti el, hogy mindössze negyedik magyarként került be.

Olyan játékosok közé kerültem én is, akik ellen játszottam, akikkel együtt játszottam, illetve akiket még gyerekként néztem a tévében.

„Nyilván hiányzik a tarsolyból egy-két eredmény, akár érem is, de én úgy gondolom, hogy ezzel akár meg is lehet ezt az egészet koronázni. Óriási dolog, hogy nemzetközi szinten így elismerik a teljesítményem, borzasztóan büszke vagyok” – fogalmazott pályafutása kapcsán Iváncsik.

Idén 21 új tagot – 7 nőt és 14 férfit – iktattak be, közülük 13-an voltak jelen a bécsi gálán.

Iváncsik 1998 és 2000 között a Győr, majd 2017-ig a Veszprémet erősítette. Utóbbi együttessel 16-szoros magyar bajnok (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), 14-szeres Magyar Kupa-győztes (2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), háromszor játszott Bajnokok Ligája-döntőt (2002, 2015, 2016), 2008-ban KEK-et, 2015-ben és 2016-ban pedig SEHA Ligát nyert.

A Veszprém színeiben 718 mérkőzésen 2262 gólt dobott.

A magyar válogatottban 270-szer jutott szóhoz és 696 gólt szerzett. A 2004-es és 2012-es olimpián negyedik volt a csapattal, világbajnokságon két hatodik hely (2003, 2009) a legjobb eredménye. A világválogatottban pályára lépett 2010-ben, abban az esztendőben őt választották Magyarországon az év legjobb férfi játékosának. A 43 éves Iváncsik jelenleg a veszprémi akadémia U15-ös csapatának vezetőedzője.

Átvette az esztendő legjobb fiatal női kézilabdázóját illető elismerést Simon Petra, a Ferencváros irányítója, aki a magyar válogatottal az Európa-bajnokság vasárnapi, franciák elleni bronzmérkőzésére készül.

A 20 éves játékos 2022-ben mutatkozott be a Ferencváros felnőtt csapatában. A következő idényt kölcsönben töltötte az MTK-nál, de a 2023/24-es szezonra visszatért az FTC-hez, bemutatkozott a Bajnokok Ligájában, amelyben összesen 39 gólt szerzett, tavasszal pedig bajnok és Magyar Kupa-győztes lett. Tavaly megnyerte az ifjúsági Európa-bajnokságot, amelyen a torna legjobb játékosának és az álomcsapat irányítójának is megválasztották. A döntőben nyolcszor volt eredményes és öt gólpasszt is adott. A felnőtt válogatottban már 38 meccsen játszott Simon, ott volt a tavalyi világbajnokságon és az idei olimpián is.