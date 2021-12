Leclerc nagy balesete miatt előbb véget ért a szabadedzés

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Szaúdi Nagydíj második, villanyfényes péntek esti szabadedzésén, írta az MTI.

Az első gyakorlást is az élen záró 36 éves pilóta mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas végzett minimális lemaradással.

A világbajnoki pontversenyben vezető holland Max Verstappen (Red Bull) ezúttal a negyedik pozícióban zárt, harmadikként ugyanis az Alpha Taurit vezető francia Pierre Gasly fejezte be az edzést.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2

Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4

