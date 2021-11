Hamilton erőből megoldotta, tizedik helyről indulva verte meg Verstappent Brazíliában

A hétszeres világbajnok nyert Brazíliában, de még így is holland riválisa vezeti a világbajnoki pontversenyt.

Lewis Hamilton nyerte meg a Forma-1 Sao Pauló-i Nagydíját, a hétszeres világbajnok a tizedik helyről indulva hozta be első helyre a Mercedest. A második legnagyobb riválisa és a világbajnoki pontversenyben továbbra is 14 ponttal vezető Max Verstappen lett, míg harmadikként az élről rajtoló Valtteri Bottas végzett. A mostani volt Hamilton 101. futamgyőzelme.

Kifejezetten érdekes volt a vasárnapi futam felvezetése, és nem azért, mert sprintkvalifikáción alakult ki a rajtsorrend. A pénteki időmérőn az a Hamilton volt a leggyorsabb, aki motorelemeket cseréje miatt már eleve öt rajthelyes büntetéssel vágott bele a hétvégébe, majd aztán hiába volt a leggyorsabb, kizárták utólag, mert szabálytalan volt a hátsó szárny az autóján – míg a rivális versenygépét megtapogató Verstappen 50 ezer eurós pénzbírságot kapott. A holland aztán a sprintkvalifikáción kikapott Bottastól, míg Hamilton nagy kármentést mutatott be és ötödikként ért célba – azaz a büntetéssel együtt a tizedik helyről indulhatott.

Ami a futamot illeti, Verstappen szépen megverte a pole-ból induló Bottast, sőt még Sergio Pérez is a finn elé került. Hamilton ugyanakkor villámrajtot vett, ráadásul biztonsági autós időszak, majd a virtuális safety car is összerázta a a mezőnyt az elején, így a hátránya teljesen eltűnt. A 27. körben hívták ki kerékcserére, de egyből reagált a Red Bull, és miután Pérezt is kihívták, egy rövid időre Bottas állt az élre.

A rajt:

A 41. körben a Red Bull vette át a kezdeményezést, akkor állt ki ismét Verstappen, három körrel később Hamilton is kiment a bokszba. A 48. körben indította meg a támadást a hétszeres világbajnok a támadását, a holland védekezés közben szintén kicsúszott a bukótérbe, ugyanakkor nem indult vizsgálat.

Így aztán a pályán dőlt el a futamgyőzelem, még ha Hamilton ezt mintha kissé pikírten is vette volna tudomásul a csapatrádión.

Az egyértelmű volt, hogy hogy a Mercedes a gyorsabb autó ezen a versenyhétvégén, a kérdés az volt, hogy Hamilton ezt futamgyőzelemre is tudja-e váltani. Körökön keresztül egy másodperc környéki különbség volt a két pilóta között, az 59. körben jött el aztán a pillanat, amikor a brit erőből lenyomta riválisát.

Ettől kezdve nem volt kérdés, hogy a győzelmet is megszerzi, fokozatosan növelte az előnyét. Verstappen a második hellyel sem lehet elégedetlen, még annak ellenére sem, hogy a rajt tökéletesen alakult a Red Bull számára, ugyanis továbbra is vezeti a világbajnoki pontversenyt. A harmadik Bottas lett Brazíliában, míg Pérez a negyedik hely mellé a végén elvitte a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is, Hamiltontól elvéve.

Pontszerző helyen ért még be Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Esteban Ocon és Lando Norris – utóbbi egy kisebb bravúr, mert a rajt után defektet kapott.

Három futam van még vissza a szezonból, legközelebb Katarban lesz versenyhétvége.