Átadták a videójátékok Oscar-díjait

Az Astro Bot lett 2024 legjobb játéka a videójátékos Oscarként is számontartott Game Awardson. Az Asobi csapatának játéka összesen négy díjat söpört be az este folyamán, második helyen a Balatro végzett három díjazással, a Metaphor: ReFantazio pedig kettőt, így ezek volt az esemény legnagyobb nyertesei – írja a Forbes.

Természetesen meglepetések is voltak a díjazottak között: hoppon maradt például a Shadow of the Erdtree, a Final Fantasy VII Rebirth pedig csak a legjobb zenéért járó díjat vihette haza. A legjobb verekedős játék a Tekken 8 lett, a legjobb sportjáték az EA Sports FC 25 , a legjobb akciójáték pedig a kínai fejlesztőktől származó Black Myth: Wukong.

A legjobb adaptáció kapcsán nagy versenyre lehetett számítani az Arcane és a Fallout között, ám végül utóbbi diadalmaskodott.

A Game Awardson emellett rengeteg trailert is kaptunk a Polygon szerint. A bejelentések sorát az egyik leginkább várt darabbal, a Witcher 4-gyel kezdték, ami nem volt meglepő, tekintve, hogy már hetek óta keringett a pletyka arról, hogy a CD Projekt Red nagy erővel fejleszti a játékot. Az előzetesben Cirit láthatjuk vajákként, a dátum azonban egyelőre nem derült ki, aminek minden bizonnyal az az oka, hogy a Cyberpunk 2077 óta nem szeret felelőtlenül ígérgetni a gyártó.

Ezután következett a Shadow of the Erdtree-vel hoppon maradó From Software bejelentése, amely jövőre kiad egy új játékot az Elden Ring világában, ami nem más, mint a Nightreign. Ez egy különálló, kooperatív akciójáték lesz, azonban a 2025-ös megjelenésnél pontosabb dátumot itt sem kaptunk.

Ha pedig már kooperatív játékoknál tartunk, az elmúlt évek egyik legszórakoztatóbb multiplayer játéka, az It Takes Two fejlesztő stúdiója is bejelentette a legújabb alkotását, a Split Fictiont. A sokkal igényesebb, realisztikusabb megjelenésű játékban az egyik főszereplő egy sci-fi, míg a másik meg egy fantasy világba kalandozik el.

Emellett az Obsidian Entertainment bejelentette az Outer Worlds 2-t, a Capcom pedig bő 18 évvel az első játék megjelenése után folytatást jelentett be az Okamihoz. Folytatások terén bőven nem értünk a sor végére: a Gearbox Software régóta várt új Borderlands játéka is megkapta az első előzetesét a Game Awards-on.

Az este talán legnagyobb meglepetését a The Last of Us-t és az Unchartedot is fejlesztő Naughty Dog hozta össze, amely egy teljesen új játékról rántotta le a leplet, ez pedig az Intergalactic: The Heretic Prophet címet viseli. A játék hivatalos leírása szerint több ezer évvel a jövőben járunk, ahol Jordan A. Mun kalandjait követhetjük végig. A Neil Druckmann által rendezett játék 2020 óta áll fejlesztés alatt, ami alaposan meg is látszik a látványon.

A rengeteg bejelentés mellett pedig az is kiderült, hogy a The Last of Us Part 2 Remastered és a Final Fantasy VII Rebirth is megjelenik PC-re.