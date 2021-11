Egy legendás karrier vége: pontszerzéssel búcsúzott Valentino Rossi

Pontszerző helyen zárta karrierje utolsó MotoGP-versenyét Valentino Rossi. A 42 éves extraklasszis a Valenciai Nagydíjon a tizedik helyen ért célba. Az olasz Francesco Bagnaia nyert a pole-ból induló Jorge Martín előtt, míg Jack Miller lett a harmadik.

Az már korábban, Emilia Romagnában eldőlt, hogy a királykategória világbajnoki címe a Yamaha francia versenyzőjéé, Fabio Quartararoé.

A célba érés után mindenki Rossit ünnepelte, majd bevágták a közvetítésbe, hogy olyan sportlegendák gratuláltak neki, mint Roger Federer vagy Gianluigi Buffon.

A Doktor rendelése

Rossi édesapja is motorversenyző volt, így Valentino ugyan gokartversenyeken indult gyerekkorában, hamar áttért a motorozásra, az 1996-os szezonban debütált a világbajnokságon a 125 köbcentis kategóriában. Már az első szezonjában volt futamgyőzelme, a másodikban pedig ellenállhatatlan volt:

a 15 versenyből 11-en nyert, de a másik négy alkalommal is ott volt a dobogón, toronymagasan nyerte meg a vébécímet.

Két évet töltött el aztán a 250-es kategóriában, első nekifutásra második lett, majd 1999-ben ebben az osztályban is világbajnoki győzelmet ünnepelt.

Forever VR46

Forever Vale Yellow

Forever The Doctor ❤️ Our Sunday man. Our sporting icon. Our GOAT. Take it away, @texastornado5…#GrazieVale pic.twitter.com/9hDfRONfPk — MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) November 14, 2021

2000-től versenyez a királykategóriában (ami eleinte még az 500 köbcentis osztály volt, majd 2002-től hívják MotoGP-nek), az első éve ezúttal is ezüstéremmel zárult, majd zsinórban öt világbajnoki címet nyert.

Összesen 51 futamgyőzelme volt ebben az öt évben.

Pályafutása során hét világbajnoki címet nyert a királykategóriában, amely a második legtöbb a sorozat történetében Giacomo Agostini mögött (ő nyolcszor volt világbajnok). Valentino Rossi számos rekordot tart, mint például a legtöbb futamgyőzelemét (89), de nem is sorolnánk fel az összeset. Viszont van egy, amit alighanem soha nem döntenek meg: 21 szezonban állhatott dobogóra, ráadásul sorozatban, MotoGP-s karrierje során idén nem ért oda egyedül az első háromba.

Amíg a kétezres években dominálta a sorozatot, mióta a Yamahát a Ducatira cserélte, azóta már közel sem volt annyira sikeres. Az elmúlt tizenegy évben tíz futamgyőzelme (2013-ban egyébként visszatért a Yamahához) volt, ugyanakkor háromszor a második, egyszer pedig a harmadik helyen végzett a világbajnoki pontversenyben. Az utolsó három szezonjában már messze volt az összetett dobogótól.

De ez mit sem von le az eredményeiből, minden idők egyik, ha nem a legnagyobb motorversenyzőjeként fogunk rá emlékezni, aki pimasz versenyzésével, a győzelmek utáni ünnepléseivel, a megjelenésével együtt egy magasabb polcra helyezte az egész sportágat és számos szurkolót szerzett a MotoGP-nek. A 46-os számról még sokáig Valentino Rossi, a Doktor jut majd az emberek eszébe.