Sebastian Vettel a határon autózott az edzésen

A szingapúri versenyhétvégénél tart a Forma-1, a pénteki első szabadedzésen Daniel Ricciardo a Red Bullal, a másodikon pedig Kimi Räikkönen a Ferrarival volt a leggyorsabb. Szombaton, a harmadik szabadedzésen is a Ferrari végzett az élen, Sebastian Vettelnek sikerült a legjobban a főpróba az időmérő előtt (egyszer majdnem a falnak csapta autóját) és Räikkönen is jó tempót ment.

A Mercedesek jöttek mögöttük, de jócskán lemaradva, a harmadik Lewis Hamilton is bő fél másodpercet kapott. A Red Bullnál sem valami fényes a helyzet, az ötödik Daniel Ricciardo már egy másodpercen kívül volt Vettelhez képest, Max Verstappennek pedig motorproblémái voltak.

Az időmérő 15 órától lesz. A világbajnoki pontversenyben Hamilton 30 ponttal vezet Vettel előtt.

FP3 CLASSIFICATION: @ScuderiaFerrari are looking very strong ahead of qualifying #SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/phSi8bBX62

— Formula 1 (@F1) 2018. szeptember 15.