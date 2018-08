Daniel Ricciardo elhagyja a Red Bullt

Alig kezdődött el a nyári szünet a 2018-as Forma-1-es szezonban, a Red Bull csapata máris bombahírt közölt: az istálló nem hosszabbít ausztrál pilótájával, Daniel Ricciardóval, így szezon végén távozik. Már korábban is lehetett hallani erről pletykákat, sőt a Ferrarival is összeboronálták többször az előzésspecialistát, de biztosat most tudtunk meg először.

– áll a szűkszavú közleményben.

Az tehát egyértelmű, hogy Ricciardo döntése volt a távozást, ám nem a Ferrarinál kötött ki, hanem a Renault csapatát választotta. Röviddel a Red Bull bejelentése után ugyanis a franciák közzétették, hogy 2019-től náluk folytatja az ausztrál, sőt Nico Hülkenberg már közös képet is feltöltött – ami fölveti a kérdést, mi lesz Carlos Sainz sorsa?

Welcome to the family Brooo.. 👊🏼

Looking forward to go hunting together next year! 😉 @danielricciardo #F1 #RSspirit pic.twitter.com/4qs4QUZsg1

— Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) 2018. augusztus 3.