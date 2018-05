Hamilton piszok gyors, gondban van a Ferrari

Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén, pénteken. A címvédő és a vb-pontversenyben élen álló brit pilóta mögött a Red Bull két versenyzője, az ausztrál Daniel Ricciardo és a holland Max Verstappen zárt. Ricciardo az első szabadedzésen a gumifalba csapódott.

A Hamiltonhoz hasonlóan négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel (Ferrari) autózta a negyedik leggyorsabb időt, míg az első gyakorláson élen záró Valtteri Bottasé (Mercedes) volt az ötödik legjobb köridő.

A Ferrari kicsit aggódhat, ugyanis Kimi Räikkönen autója azt még kibírta, hogy a négyes kanyarban meglátogatta a kavicságyat, viszont szűk negyven perccel a szabadedzés vége előtt vissza kellett mennie a boxba, mert valami, eddig nem tisztázott probléma adódott az autójával. Ami biztos, hogy egyszer csak pocsék hangja lett a Ferrarinak, majd rászóltak, hogy állítsa le a versenygépet.

That’s not meant to sound like that 😩🔧

Kimi’s FP2 running came to a premature end with a power unit issue#F1 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/VrOoXywLIs

— Formula 1 (@F1) 2018. május 11.