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Hősként fogadták a zöld-foki focistákat, jön a nagy európai rangadó – élő hírfolyam a foci-vb 26. napjáról

foci vb élő hírfolyam 26. nap cristiano ronaldo
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ronaldo lehet, hogy ma játssza az utolsó vb-meccsét?
admin Dajka Balázs
2026. 07. 06. 16:10FRISSÍTVE: 2026. 07. 06. 16:46
foci vb élő hírfolyam 26. nap cristiano ronaldo
Stefan Koops / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ronaldo lehet, hogy ma játssza az utolsó vb-meccsét?
Két negyeddöntős kiléte már ismert, és magyar idő szerint kedd hajnalban már azt is tudni fogjuk, melyik két válogatott csatlakozott Norvégiához és Angliához. A játéknapot a portugál-spanyol rangadó nyitja, majd az utolsó még versenyben maradt házigazda, az Egyesült Államok játszik Belgiummal. A meccsek mellett a nap legfontosabb, legérdekesebb vébés híreiről is beszámolunk.
16:10

A három hétgólos mesterlövész

Ez az első világbajnokság, amelyen három játékos is eljutott 7 gólig.

A francia Kylian Mbappé és a norvég Erling Haaland már negyeddöntősnek mondhatja magát, ám Lionel Messire és az argentin válogatottra még vár a nyolcaddöntő, amelyen Egyiptom lesz az ellenfele.

Négy éve Mbappé volt a gólkirály 8 találattal, ennél idén valsózínűleg több kell az vb-Aranycipő begyűjtéséhez.

15:59

Az edzőn megy el Ronaldo utolsó esélye a világbajnoki címre?

Portugália, ha nem is simán, de eljutott a nyolcaddöntőig, ahol szomszédja, Spanyolország lesz az ellenfele.

A vb alatt a Ziccerben is megfordult Őzse Roland arról írt, hogy Roberto Martínezzel jó irányba mozdult-e el a portugál csapat.

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15:54

Az ország születésnapján a zöld-foki hősöket ünnepelték

Hősöknek kijáró ünneplésben részesítették a Zöld-foki Köztársaság hazatérő labdarúgó-válogatottját, miután az együttes újoncként remek teljesítményt nyújtott a világbajnokságon, ahol az egyenes kieséses szakasz első körében búcsúzott a címvédő Argentína ellen hosszabbításban elveszített mérkőzésen.

Helyszíni beszámolók szerint több tízezer helyi lakos fogadta a főváros, Praia repülőterén az Egyesült Államokból hazatért labdarúgókat, akik egy nyitott tetejű járművőn, a városon keresztül végig karneváli hangulatban érkeztek meg a Quebra Canela strandra, ahol a köszöntésre és a fő ünnepségre sort került.

A csapat első számú sztárja a vb-n a 40 éves kapus, Vozinha volt. A jelenleg klub nélküli, de közösségi oldalán már több mint 26 millió követővel bíró – a torna előtt ez a szám nem érte el az 50 ezret – labdarúgó a BBC helyi tudósítójának azt monda a hazatérésről, nagyszerű pillanat számukra, hogy otthon lehetnek.

Kiemelte: szerettek volna még ennél is maradandóbbat alkotni a vb-n, most viszont csak élvezni akarják a pillanatot és ünnepelni honfitársaikkal.

Az ünneplés pont egybeesett az ország születésnapjával, a korábbi portugál gyarmat 1975. július 5-én lett független Zöld-foki Köztársaság.

A Nyugat-Afrika partjainál fekvő, 10 vulkanikus szigetből álló és körülbelül 500 000 lakosú Zöld-foki Köztársaság válogatottja csupán a század elején játszott először a vb-selejtezőben – a 2002-es kvalifikációs sorozatban, az afrikai térség első fordulójában Algéria kétmeccses párharcban, a visszavágón aratott kétgólos hazai győzelemmel összesítésben 2-0-val jobbnak bizonyult –, és a 2026-as torna előtt a 67. helyen állt a világranglistán.

Ehhez képest a vb csoportkörében Spanyolországgal (0-0), Uruguayjal (2-2) és Szaúd-Arábiával (0-0) játszott döntetlen, a legjobb 32 között a címvédő Argentína úgy bizonyult jobbnak túlórát követően 3-2-re, hogy a legyőzött afrikai ellenfélnek még a hajrában is volt esélye, hogy a mérkőzésen harmadszor is egyenlítsen.

15:48

Jön a harmadik és negyedik nyolcaddöntő

A játéknapot 21 órától a Portugália-Spanyolország rangadó nyitja, majd magyar idő szerint hajnali 2 órától az Egyesült Államok Belgiumnak próbál meg visszavágni a 2014-es verségégért.

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