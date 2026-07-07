Pochettino a vb-kiesés után: Nem úgy álltunk hozzá a mérkőzéshez, mint a többihez

Az amerikai csapat szerencsésnek mondhatta magát, mert Folarin Balogun eltiltását felfüggesztette a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA). A csatár kezdőként pályára is lépett a mérkőzésen, de sem neki, sem társainak nem sikerült felvennie a ritmust, Belgium tükörsimán nyert. Mauricio Pochettino, az amerikaiak szövetségi kapitánya nem is keresett kifogásokat a mérkőzés után.

„Nem tudtunk belelendülni a mérkőzésbe. Még akkor is, amikor egyenlítettünk 1–1-nél, a következő akcióban azonnal gólt kaptunk. Nagyon nehéz volt… Gratulálok a belgáknak, jobbak voltak nálunk. Nem akarok kifogásokat keresni, mert nem azt mutattuk, amit megszokhattak tőlünk. Ez az igazság.

Tanulnunk kell, ez egy tanulási folyamat. Fel kell mérnünk a játékunkat, és meg kell értenünk, miért nem úgy álltunk hozzá a mérkőzéshez, mint a világbajnokság többi részében. Talán a magyarázat egyszerű: ma nem volt a mi napunk

– mondta közvetlenül a mérkőzés után Pochettino.

Az Egyesült Államok kiesésével az is eldőlt, hogy a három rendező ország közül egyik sem jutott be a legjobb nyolcba, Kanadát 3-0-ra verte Marokkó, Mexikó pedig 3-2-es vereséget szenvedett Angliától. Belgiumra Spanyolország vár a negyeddöntőben.