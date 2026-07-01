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Foci foci vb 2026

Szárnyaló franciák, rettenthetlen mexikóiak és örömmámorban úszó norvégok – ez történt a világbajnokság 20. napján

Kylian Mbappe, Lucas Digne , Michael Olise, Dayot Upamecano örül a svédek ellen szerzett gólnak.
Jean Catuffe/Getty Images
Kylian Mbappe, Lucas Digne , Michael Olise, Dayot Upamecano örül a svédek ellen szerzett gólnak.
24.hu
2026. 07. 01. 07:43
Kylian Mbappe, Lucas Digne , Michael Olise, Dayot Upamecano örül a svédek ellen szerzett gólnak.
Jean Catuffe/Getty Images
Kylian Mbappe, Lucas Digne , Michael Olise, Dayot Upamecano örül a svédek ellen szerzett gólnak.

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

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