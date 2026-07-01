Szárnyaló franciák, rettenthetlen mexikóiak és örömmámorban úszó norvégok – ez történt a világbajnokság 20. napján

Ez történt a pályán:
- Norvégia 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a legjobb 32 között,
- Franciaország átgázolt a svédeken, gálázva került nyolcaddöntőbe,
- Mexikó 40 év után nyert egyenes kieséses szakaszban mérkőzést, Ecuadort verte 2–0-ra.
Ez történt a pályán kívül:
- munkaszüneti napot ért Paraguayban Németország kiejtése.
- Megszületett a diagnózis Lucas Paqueta sérülése kapcsán.
- Kellemetlen magyarázkodásba kezdett Ronald Koeman a kiesés után.
- Jürgen Klopp egy kicsit az Arsenalt és a vébét is kritizálta.