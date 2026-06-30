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Foci foci vb 2026

Újabb kulcsemberét veszíthette el a brazil válogatott a vébén

Lucas Paqueta (Brazil) looks on during Round of 32 FIFA World Cup 2026, Brazil and Japan, Houston Stadium, Texas, USA on June 29 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Sérülése miatt kérdéses Lucas Paqueta játéka
24.hu
2026. 06. 30. 22:37
Lucas Paqueta (Brazil) looks on during Round of 32 FIFA World Cup 2026, Brazil and Japan, Houston Stadium, Texas, USA on June 29 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto)
Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Sérülése miatt kérdéses Lucas Paqueta játéka
Sérülése miatt kérdéses Lucas Paqueta játéka a brazil válogatottban a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Paqueta hétfőn a Japán ellen 2-1-re megnyert meccs első félidejében sérült meg, és a szünetben lecserélték. A 28 éves játékos – aki a brazil középpálya kulcsembere – kedden MR-vizsgálaton esett át, amely megerősítette a combizomsérülést.

A brazil szövetség (CBF) közleménye kiemelte: az orvosi stáb felügyeletével intenzív munkát végeznek annak érdekében, hogy Paqueta minél gyorsabban felépüljön, és minél előbb bevethető legyen.

A szervezet nem közölte, hogy Paqueta felépülése mennyi időt vehet igénybe, de hasonló sérülés többnapos hiányzást feltételez. Ebben az esetben viszont a dél-amerikai futballista játéka kérdésessé vált vasárnap East Rutherfordban, ahol a brazilok közép-európai idő szerint 22 órától majd a nyolcaddöntőben Norvégiával találkoznak.

De ki pótolhatja?

Paquetá mellett Raphinha is sérült még, de a Lance azt írta, a szövetség továbbra is arra számít, hogy a barcelonai labdarúgó az edzői stáb rendelkezésére állhat, amennyiben Brazília továbbjut a vb következő szakaszába.

Egy brazil futballportál szerint, lehet, hogy Paquetá nem nyújtott maradandót eddig, de nem is biztos, hogy látványos a szerepe, inkább taktikailag létfontosságú, hogy pályán legyen, hiszen ő tehermentesítheti Vinícius Juniort, aki így szabadabban futballozhat.

Hogy ki pótolhatja? Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak van néhány lehetősége, ezek egyike Gabriel Martinelli, a másik pedig Danilo Santos. Az olasz szakembernek majdnem egy hete lesz gondolkodni, és kitalálni a megoldást.

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