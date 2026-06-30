Újabb kulcsemberét veszíthette el a brazil válogatott a vébén

Paqueta hétfőn a Japán ellen 2-1-re megnyert meccs első félidejében sérült meg, és a szünetben lecserélték. A 28 éves játékos – aki a brazil középpálya kulcsembere – kedden MR-vizsgálaton esett át, amely megerősítette a combizomsérülést.

A brazil szövetség (CBF) közleménye kiemelte: az orvosi stáb felügyeletével intenzív munkát végeznek annak érdekében, hogy Paqueta minél gyorsabban felépüljön, és minél előbb bevethető legyen.

: Brazil have been dealt another injury blow ahead of the Round of 16. Lucas Paquetá has been ruled out with a hamstring injury, joining Raphinha on the sidelines. Brazil will face either Norway or Côte d’Ivoire in the next round. ️ @hugoguillemet pic.twitter.com/Oy1gXeCGBe — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 30, 2026

A szervezet nem közölte, hogy Paqueta felépülése mennyi időt vehet igénybe, de hasonló sérülés többnapos hiányzást feltételez. Ebben az esetben viszont a dél-amerikai futballista játéka kérdésessé vált vasárnap East Rutherfordban, ahol a brazilok közép-európai idő szerint 22 órától majd a nyolcaddöntőben Norvégiával találkoznak.

De ki pótolhatja?

Paquetá mellett Raphinha is sérült még, de a Lance azt írta, a szövetség továbbra is arra számít, hogy a barcelonai labdarúgó az edzői stáb rendelkezésére állhat, amennyiben Brazília továbbjut a vb következő szakaszába.

Egy brazil futballportál szerint, lehet, hogy Paquetá nem nyújtott maradandót eddig, de nem is biztos, hogy látványos a szerepe, inkább taktikailag létfontosságú, hogy pályán legyen, hiszen ő tehermentesítheti Vinícius Juniort, aki így szabadabban futballozhat.

Hogy ki pótolhatja? Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak van néhány lehetősége, ezek egyike Gabriel Martinelli, a másik pedig Danilo Santos. Az olasz szakembernek majdnem egy hete lesz gondolkodni, és kitalálni a megoldást.