„Egy olyan válogatott győzelmét ünnepeljük, amely az identitásunk lényegét képviseli” – a paraguayi elnök munkaszüneti napot rendelt el a heroikus vb-továbbjutás után

A FIFA-világranglistán 41. dél-amerikai válogatott tizenegyesekkel ejtette ki a nála jóval előrébb rangsorolt, tizedik helyen álló Németországot, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol a francia-svéd párharc győztese vár rá.
„Óriási vagy, Paraguay! Ma egy egész ország ünnepel.
Egy olyan válogatott győzelmét ünnepeljük, amely az identitásunk lényegét képviseli: a küzdőszellemet, a hitet és egy olyan nép erejét, amely soha nem adja fel. Köszönjük, Albirroja, hogy megajándékoztál minket ezzel a hatalmas örömmel, és hogy újra egyetlen zászló alatt egyesítettél több millió paraguayit
– írta az X-en a paraguayi elnök, Santiago Pena, aki munkaszüneti nappá nyilvánította a keddet az országban.
Így ünnepelték a mindent eldöntő tizenegyest Paraguayban:
Exact moment in which Paraguay eliminated Germany from the World Cup
What a time to be alive in Asuncion! 🇵🇾 pic.twitter.com/Lccch3FE07
— AVB (@AvbNear) June 29, 2026
Paraguay fővárosában, Asunciónban százezrek vonultak utcára a meccs után, hogy együtt ünnepeljék a válogatott diadalát.
🇵🇾 PARAGUAY HACE HISTORIA
Cientos de miles de paraguayos festejan el heroico triunfo de la Albiroja ante una Alemania que volvió a dar asco y vergüenza por tercera vez en un Mundial. pic.twitter.com/gEaIkeOHR2
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 30, 2026
Korábban Penához hasonlóan nemzeti ünnepnapot hirdetett egy másik dél-amerikai ország, Ecuador elnöke, amikor a csapat a csoportkör utolsó fordulójában 2-1-re verte a németeket, és ezzel kiharcolta a továbbjutást.