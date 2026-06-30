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Foci foci vb 2026

„Egy olyan válogatott győzelmét ünnepeljük, amely az identitásunk lényegét képviseli” – a paraguayi elnök munkaszüneti napot rendelt el a heroikus vb-továbbjutás után

foci vb 2026 paraguay továbbjutás nemzeti ünnep munkaszüneti nap
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 30. 07:43
foci vb 2026 paraguay továbbjutás nemzeti ünnep munkaszüneti nap
ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A futballválogatott heroikus továbbjutása után a paraguayi elnök nemzeti ünnepnapot hirdetett keddre.

A FIFA-világranglistán 41. dél-amerikai válogatott tizenegyesekkel ejtette ki a nála jóval előrébb rangsorolt, tizedik helyen álló Németországot, és ezzel bejutott a legjobb 16 közé, ahol a francia-svéd párharc győztese vár rá.

„Óriási vagy, Paraguay! Ma egy egész ország ünnepel.

Egy olyan válogatott győzelmét ünnepeljük, amely az identitásunk lényegét képviseli: a küzdőszellemet, a hitet és egy olyan nép erejét, amely soha nem adja fel. Köszönjük, Albirroja, hogy megajándékoztál minket ezzel a hatalmas örömmel, és hogy újra egyetlen zászló alatt egyesítettél több millió paraguayit

– írta az X-en a paraguayi elnök, Santiago Pena, aki munkaszüneti nappá nyilvánította a keddet az országban.

Így ünnepelték a mindent eldöntő tizenegyest Paraguayban:

Paraguay fővárosában, Asunciónban százezrek vonultak utcára a meccs után, hogy együtt ünnepeljék a válogatott diadalát.

Korábban Penához hasonlóan nemzeti ünnepnapot hirdetett egy másik dél-amerikai ország, Ecuador elnöke, amikor a csapat a csoportkör utolsó fordulójában 2-1-re verte a németeket, és ezzel kiharcolta a továbbjutást.

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