Klopp a németek elvett góljáról: Ha ez érvénytelen, akkor az Arsenal nem lett volna bajnok

Nathaniel Brown szöglete után a Bayern védője remekül érkezett a hosszún, fejese pedig a kapu bal oldalába hullott, de a VAR kihívta a marokkói játékvezetőt, Dzsalad Dzsajedet, aki a felvételek megtekintése után visszavonta a találatot, arra hivatkozta, hogy Waldemar Anton szabálytalankodott Orlando Gill kapussal szemben.

Ha ez a gól érvénytelen, akkor az Arsenal nem lett volna bajnok. A góljaik 60 százalékát így érték el. Ezzel a góllal megnyertük volna a meccset, úgyhogy ez egy brutális döntés volt

– nyilatkozta Jürgen Klopp, aki szakkommentátorként dolgozik a torna alatt.

A szakértő szerint ki sem kellett volna hívni a bírót

Hasonló véleményen volt az ESPN VAR-szakértője, Andy Davies, aki nem volt meggyőződve arról, hogy volt-e akkora kontakt Anton és a kapus között, ami miatt ki kellett volna hívni a sporit, hogy nézze meg újra a szituációt.

„Anton nem blokkolta szabálytalanul Gillt, meg kellett volna adni a gólt. Rossz döntés volt a VAR-tól, hogy beavatkozott, és hasonlóan csalódást keltő döntést hozott Dzsajed, amikor megváltoztatta korábbi ítéletét. A kapus volt az, aki belefordult Antonba, és amint megvolt a kontakt, a földre vetette magát” – hangzott a korábbi Premier League-játékvezető véleménye.

Ki van adva a sporiknak, hogy jobban figyeljenek a kapu előtti tusakodásra

Ahogy az a keddi Ziccerben is elhangzott, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a torna előtt hangsúlyozta, hogy a játékvezetők a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítanak majd a kapu előtti tülekedésekre a pontrúgásoknál. Vitatkozni ettől persze lehet – és fognak is még a szituációról.

A német kapitány, Julian Nagelsmann nyilatkozatát itt, Jürgen Klinsmann kritikáját itt, a kiesést követő nemzetközi sajtóvisszhangot itt, a kihagyott tizenegyesek okozta kellemetlen német rekordot itt találja. Paraguayban mindeközben az elnök rendkívüli munkaszüneti napot rendelt el.