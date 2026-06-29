Munkaszüneti nap lehet Bosznia-Hercegovinában az Egyesült Államok elleni meccs

Bosznia-Hercegovina válogatottja helyi idő szerint július 2-án hajnali kettőkor játszik az Egyesült Államok ellen a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.

Niksic elmondása szerint már elő is terjesztette a javaslatát, amely legrosszabb esetben is arról szól, hogy tolják odébb a munkaidő kezdését. Emellett a vendéglátásban dolgozókat arra buzdította, hogy maradjanak nyitva, adjanak lehetőséget mindenkinek, hogy nézze a vébét.

A bosnyákok először jutottak ki világbajnokságra, Kanadával 1-1-et játszottak, Svájctól viszont 4-1-re kikaptak, mielőtt 3-1-re legyőzték Katart. A legjobb 32 után továbbjutás esetén Belgium, vagy Szenegál várna a csapatra.