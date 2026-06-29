2026-os fifa-világbajnokságfocifoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Munkaszüneti nap lehet Bosznia-Hercegovinában az Egyesült Államok elleni meccs

Katar elleni győzelmet ünneplő bosnyák drukkerek.
Elman Omic/Anadolu via Getty Images
Katar elleni győzelmet ünneplő bosnyák drukkerek.
24.hu
2026. 06. 29. 17:05
Katar elleni győzelmet ünneplő bosnyák drukkerek.
Elman Omic/Anadolu via Getty Images
Katar elleni győzelmet ünneplő bosnyák drukkerek.
Nermin Niksic, Bosznia-Hercegovina miniszterelnöke kezdeményezte, hogy július 2-án, a labdarúgó-válogatott mérkőzésének napja munkaszüneti nap legyen.

Bosznia-Hercegovina válogatottja helyi idő szerint július 2-án hajnali kettőkor játszik az Egyesült Államok ellen a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.

Niksic elmondása szerint már elő is terjesztette a javaslatát, amely legrosszabb esetben is arról szól, hogy tolják odébb a munkaidő kezdését. Emellett a vendéglátásban dolgozókat arra buzdította, hogy maradjanak nyitva, adjanak lehetőséget mindenkinek, hogy nézze a vébét.

A bosnyákok először jutottak ki világbajnokságra, Kanadával 1-1-et játszottak, Svájctól viszont 4-1-re kikaptak, mielőtt 3-1-re legyőzték Katart. A legjobb 32 után továbbjutás esetén Belgium, vagy Szenegál várna a csapatra.

Kapcsolódó
Lamine Yamal az uruguayiak elleni meccsen.
Gólok, átmenetek, magas presszing, végzetes hibák – így futballoznak a csapatok a vébén
Sokan attól tartottak, hogy a 48 fősre duzzasztott létszám miatt csökken a 2026-os labdarúgó-világbajnokság színvonala, és több lesz az egyoldalú mérkőzés. A csoportkör azonban ennek az ellenkezőjét bizonyította. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett torna első három fordulója látványos támadófutballt, magas intenzitást és rengeteg taktikai érdekességet hozott.

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Egri Viktor: Soha el nem készülő csapatok

Friss

Népszerű

Összes
Aranykonvoj-ügy: gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik