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Távozott a vébén csúfosan leszereplő csehek szövetségi kapitánya

Miroslav Koubek a Mexikó elleni csoportmérkőzésen.
Molly Darlington/Getty Images
Miroslav Koubek a Mexikó elleni csoportmérkőzésen.
24.hu
2026. 06. 29. 17:53
Miroslav Koubek a Mexikó elleni csoportmérkőzésen.
Molly Darlington/Getty Images
Miroslav Koubek a Mexikó elleni csoportmérkőzésen.
A Cseh Labdarúgó Szövetség közölte honlapján, hogy közös megegyezéssel távozott a posztjáról Miroslav Koubek szövetségi kapitány.

Csehország pótselejtezőn keresztül jutott ki a világbajnokságra, de a csoportkörben kikapott Mexikótól és Dél-Koreától is, egyetlen pontját Dél-Afrika ellen szerezte. A tornát követően közös megegyezéssel távozott.

Ma Miroslav Koubek edzővel közösen megállapodtunk az együttműködésünk befejezésében. A mai személyes találkozón az edző felajánlotta nekem a lemondását, és egy nyílt és tisztességes megbeszélés után úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatát

– mondta David Trunda, a Cseh Labdarúgó Szövetség elnöke.

Koubek hét mérkőzésen irányította a cseh válogatottat, két vb-pótselejtezőn, két felkészülési mérkőzésen és a világbajnokság csoportkörében. Ezeken 4 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlege,

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