Távozott a vébén csúfosan leszereplő csehek szövetségi kapitánya

Csehország pótselejtezőn keresztül jutott ki a világbajnokságra, de a csoportkörben kikapott Mexikótól és Dél-Koreától is, egyetlen pontját Dél-Afrika ellen szerezte. A tornát követően közös megegyezéssel távozott.

Ma Miroslav Koubek edzővel közösen megállapodtunk az együttműködésünk befejezésében. A mai személyes találkozón az edző felajánlotta nekem a lemondását, és egy nyílt és tisztességes megbeszélés után úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatát

– mondta David Trunda, a Cseh Labdarúgó Szövetség elnöke.

Koubek hét mérkőzésen irányította a cseh válogatottat, két vb-pótselejtezőn, két felkészülési mérkőzésen és a világbajnokság csoportkörében. Ezeken 4 győzelem, egy döntetlen és két vereség a mérlege,