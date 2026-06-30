Szégyen, kudarc, katasztrófa, rémálom – szétszedte a német futballválogatottat a nemzetközi sajtó

Az angol Daily Mail a torna eddigi legnagyobb meglepetéseként aposztrofálta a történteket, míg a The Guardian azt emelte ki, hogy Németország először kapott ki tizenegyesekkel egy világbajnokságon, míg Paraguay az ország történetének egyik legnagyobb pillanatát ünnepelhette.

Ez a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Bár a paraguayiak végig gyengébbek voltak a labdabirtoklásban, kitartóan küzdöttek, hogy meghiúsítsák Németország terveit. Nagy nehezen túlélték a hosszabbítást, és végül megbüntették Németországot a meddő dominanciáért

– írta a L’Équipe.

„Micsoda földrengés volt Bostonban” – lelkendezett a Le Dauphiné. Az 1945-ben alapított napilap azt írta, Paraguay szenzációt keltett azzal, hogy búcsúztatta Németországot.

Az olasz La Gazzetta dello Sport a németek bukását emelte ki, hozzátéve, bár a csapat kismértékű javulást mutatott 2018-hoz és 2022-höz képest, nem sikerült beváltania a hozzá fűzött reményeket.

„Németország egy thrillerszerű tizenegyespárbajban kapott ki. Paraguay szenzációs, nagyon kevesen számítottak erre az eredményre” – írta az osztrák Kronen-Zeitung.

A svájci Blick úgy fogalmazott, Németország futballtörténetének egyik legkeserűbb pillanatát élte át Bostonban, mindezt egy olyan ellenfél ellen, amelyet korábban harmadrangúnak tartottak.

A lap szerint a válogatott kiesése sokkolta az egész nemzetet, ez az eredmény szégyen, kudarc, katasztrófa és rémálom egyben. Julian Nagelsmann pedig kudarcot vallott szövetségi kapitányként.

A Tages-Anzeiger nem bocsátott meg a videobírónak, amiért elvette a hosszabbításban Tah gólját, a lap szerint „a VAR-ral is gondok vannak.”

A spanyol Marca szerint