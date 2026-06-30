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Szégyen, kudarc, katasztrófa, rémálom – szétszedte a német futballválogatottat a nemzetközi sajtó

(From L) Germany's defender #03 Waldemar Anton, defender #18 Nathaniel Brown, defender #24 Malick Thiaw, defender #04 Jonathan Tah and forward #11 Nick Woltemade react after losing the penalty shootout during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026.
FRANCK FIFE / AFP
Teljes volt a német csalódás
24.hu
2026. 06. 30. 03:34
(From L) Germany's defender #03 Waldemar Anton, defender #18 Nathaniel Brown, defender #24 Malick Thiaw, defender #04 Jonathan Tah and forward #11 Nick Woltemade react after losing the penalty shootout during the 2026 World Cup round of 32 football match between Germany and Paraguay at the Boston Stadium in Foxborough on June 29, 2026.
FRANCK FIFE / AFP
Teljes volt a német csalódás
A paraguayi válogatott 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte a német csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett bostoni mérkőzésén. A sajtó nem kímélte a négyszeres világbajnokot, és Julian Nagelsmann szövetségi kapitányt.

Az angol Daily Mail a torna eddigi legnagyobb meglepetéseként aposztrofálta a történteket, míg a The Guardian azt emelte ki, hogy Németország először kapott ki tizenegyesekkel egy világbajnokságon, míg Paraguay az ország történetének egyik legnagyobb pillanatát ünnepelhette.

Ez a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Bár a paraguayiak végig gyengébbek voltak a labdabirtoklásban, kitartóan küzdöttek, hogy meghiúsítsák Németország terveit. Nagy nehezen túlélték a hosszabbítást, és végül megbüntették Németországot a meddő dominanciáért

– írta a L’Équipe.

„Micsoda földrengés volt Bostonban” – lelkendezett a Le Dauphiné. Az 1945-ben alapított napilap azt írta, Paraguay szenzációt keltett azzal, hogy búcsúztatta Németországot.

Az olasz La Gazzetta dello Sport a németek bukását emelte ki, hozzátéve, bár a csapat kismértékű javulást mutatott 2018-hoz és 2022-höz képest, nem sikerült beváltania a hozzá fűzött reményeket.

„Németország egy thrillerszerű tizenegyespárbajban kapott ki. Paraguay szenzációs, nagyon kevesen számítottak erre az eredményre” – írta az osztrák Kronen-Zeitung.

A svájci Blick úgy fogalmazott, Németország futballtörténetének egyik legkeserűbb pillanatát élte át Bostonban, mindezt egy olyan ellenfél ellen, amelyet korábban harmadrangúnak tartottak.

A lap szerint a válogatott kiesése sokkolta az egész nemzetet, ez az eredmény szégyen, kudarc, katasztrófa és rémálom egyben. Julian Nagelsmann pedig kudarcot vallott szövetségi kapitányként.

A Tages-Anzeiger nem bocsátott meg a videobírónak, amiért elvette a hosszabbításban Tah gólját, a lap szerint „a VAR-ral is gondok vannak.”

A spanyol Marca szerint

Németországból semmi sem maradt.

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29 June 2026, USA, Foxborough: Soccer, Men, 2026 World Cup, National Team, Germany vs. Paraguay, Round of 32 at Boston Stadium, Goalkeeper Orlando Gill (Paraguay) saves the penalty kick by Kai Havertz (Germany). PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa
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