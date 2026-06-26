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Ndiaye nem vesztegette az idejét

Ousmane Dembele három gólt szerzett.
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ousmane Dembele három gólt szerzett.
admin Rugli Tamás
2026. 06. 26. 23:57
Ousmane Dembele három gólt szerzett.
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ousmane Dembele három gólt szerzett.

Az Opta adatai szerint történelmet írt a szenegáliak támadója, Iliman Ndiaye az Irak elleni meccsen, igaz, elég speciális kritériumrendszer alapján dolgoztak a szakemberek, amikor eredményt hirdettek.

Az Everton futballistája lett a világbajnokságok történetének első játékosa, aki csereként beállva gólt lőtt, gólpasszt adott, volt öt sikeres csele és öt érintése az ellenfél tizenhatosán belül. Tényleg hatásos.

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