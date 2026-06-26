Ndiaye nem vesztegette az idejét

Az Opta adatai szerint történelmet írt a szenegáliak támadója, Iliman Ndiaye az Irak elleni meccsen, igaz, elég speciális kritériumrendszer alapján dolgoztak a szakemberek, amikor eredményt hirdettek.
Az Everton futballistája lett a világbajnokságok történetének első játékosa, aki csereként beállva gólt lőtt, gólpasszt adott, volt öt sikeres csele és öt érintése az ellenfél tizenhatosán belül. Tényleg hatásos.
1 – 🇸🇳 Iliman Ndiaye is the first player in FIFA World Cup history to come on as a substitute and then score a goal, assist a goal, have five touches in the opposition box and make five dribbles.
Impactful. pic.twitter.com/TPL1IqZQ5P
— OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2026