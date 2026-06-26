Ndiaye nem vesztegette az idejét

Az Opta adatai szerint történelmet írt a szenegáliak támadója, Iliman Ndiaye az Irak elleni meccsen, igaz, elég speciális kritériumrendszer alapján dolgoztak a szakemberek, amikor eredményt hirdettek.

Az Everton futballistája lett a világbajnokságok történetének első játékosa, aki csereként beállva gólt lőtt, gólpasszt adott, volt öt sikeres csele és öt érintése az ellenfél tizenhatosán belül. Tényleg hatásos.