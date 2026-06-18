angol válogatottcristiano ronaldoportugál válogatottsport
Foci foci vb 2026

Ronaldót leöregezték, Anglia 60 éve nem látott győzelmet aratott – ez történt a vébén

McGuelber / Odyssey Images via AFP
24.hu
2026. 06. 18. 06:14
McGuelber / Odyssey Images via AFP
Portugáliának nem sikerült győzelemmel kezdenie a világbajnokságot, miután ikszelt a kongói csapattal, Anglia ugyanakkor meggyőző játékkal nyert a Horvátország elleni rangadót, míg az első kört Kolumbia sikere zárta le. Játéknapi összefoglaló.

Ez történt a pályán:

Ez történt a pályán kívül:

Kapcsolódó
foci vb 2026 portugália kongói dk cristiano ronaldo
Ronaldónak a nagy tornákon még sosem volt ilyen gyenge meccse
Az sem néz ki túl jól, hogy az Eb-ket, vébéket nézve immár 10 meccs óta gólképtelen.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Világbajnoki álom a túlterhelés határán: Angliának nem csak az ellenfelekkel kell megküzdenie

Friss

Népszerű

Összes
Észak-koreai stílus jellemezte forrásaink szerint a győri helyi médiát – a fideszes korszak emberei ebből semmit sem érzékeltek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik