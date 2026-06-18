Ronaldót leöregezték, Anglia 60 éve nem látott győzelmet aratott – ez történt a vébén

Ez történt a pályán:
- A Kongói DK történelmi bravúrral fricskázta meg a portugálokat
- A foci-vb egyik legjobb meccse: hatgólos csatában verte Anglia Modricékat, az angoloknak 60 éve nem volt ilyen győzelmük
- 95. perces gól döntött a Ghána-Panama mérkőzésen
- A vb-újonc Üzbegisztán megszerezte története első találatát a tornán, de Kolumbia győzelmével zárult az első csoportkör
Ez történt a pályán kívül:
- „Nagyon nehéz napokon vagyok túl, ám ennek nincs köze a futballhoz” – Lionel Messi a sírásáról
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- „A kiállítás lett volna a helyénvaló” – Lionel Messi megúszott egy piros lapot
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