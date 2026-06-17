„Nagyon nehéz napokon vagyok túl, ám ennek nincs köze a futballhoz” – Lionel Messi a sírásáról

A dél-amerikai együttes közép-európai idő szerint szerda hajnalban Algéria ellen mutatkozott be a vb-n, melyen a 39. születésnapját jövő szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás sztár parádésan játszott, három góljával pedig befogta a 16 találattal gólrekorder Miroslav Klosét a világbajnokságok örökranglistájának élén.

Messi hatodik vb-jén szerepel, és ugyan az elmúlt hetekben kérdéses volt, hogy áprilisi sérülése után milyen formában játszik majd, Algéria ellen egyértelműen bizonyította, hogy egészséges és kiváló állapotban van.

Mit mondhatnék róla? Leóval kapcsolatban elfogytak a szavak. Egyszerűen hihetetlen

– méltatta játékosát Lionel Scaloni szövetségi kapitány.

Minden percét élvezi

„Ez a hatodik világbajnokságom, és úgy érzem, még mindig jó állapotban vagyok. Örömmel tölt el, hogy itt lehetek. Ez a vb számomra a hab a tortán” – mondta a lefújást követően Messi, aki első gólja után elsírta magát, ám nem örömében.

Nagyon nehéz napokon vagyok túl, ám ennek nincs köze a futballhoz. A könnyek emiatt voltak.

Messi ezek után elsősorban a csapatát dicsérte és a győzelem jelentőségét emelte ki nyilatkozatában.

„Szerencsére jól ment a játék, és meg tudtunk nyerni egy kemény meccset. Nagyon fontos volt számunkra, hogy győzelemmel kezdjünk, mert ez nagyon fontos egy világbajnokságon. Boldog vagyok és hálás, hogy ilyen csodálatos társaságban lehetek. Minden percét élvezem” – hangsúlyozta.

Az argentinok szupersztárja a gólokat tekintve is szinte egyedülálló teljesítményt nyújt: a nemzeti együttesben már 118 találatnál jár, a mostani volt karrierje 61. mesterhármasa, a válogatottban pedig a 11. triplája.

A címvédő argentinok a folytatásban előbb Ausztriával játszanak, majd a Jordánia elleni találkozóval zárják a csoportkört.

(MTI)