Egy félreértés miatt nem utazhatott Amerikába a vb-hős édesanyja

A Spanyolország elleni 0-0-s döntetlen hőse, a 40 éves kapus, Vozinha a lefújás után elsírta magát a pályán, és könnyes szemmel azt nyilatkozta, édesanyja azért nem tudott elutazni az Egyesült Államokba, mert vízumproblémák adódtak, és nem tudtuk kifizetni a szükséges összeget.
Pedig szeretném, ha itt lenne
– jelentette ki.
A Zöld-foki-szigetek egyike annak az 50 országnak, amelyek állampolgárait a Trump-adminisztráció arra kötelezi, hogy 5-15 ezer dollár közötti kauciót fizessen az amerikai turista- vagy üzleti vízum igénylésekor.
Előbb útlevél kellene
A CNN által megkérdezett külügyminisztériumi tisztviselő azt mondta, hogy Vozinha édesanyjának vízumkérelméről nincs feljegyzés. De ha lenne is, akkor sem kellene fizetnie, mert a kaució alól mentesül a játékosok összes rokona.
„A Külügyminisztérium felveszi a kapcsolatot a játékos családjával, hogy segítséget nyújtson a vízumügyintézéssel kapcsolatban” – mondta.
Egy, az ügyhöz közel álló forrás azt mondta, hogy Vozinha édesanyjának jelenleg nincs is aktív útlevele, először azt kellene beszerezni.
Őrült népszerűség
A 40 éves Vozinha legutóbb a portugál másodosztályban szereplő Chaves játékosa, volt a szerződése a hónap végén jár le. Spanyolország ellen hét védést bemutatva a mezőny egyik legjobbja volt.
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A kapus Instagram-követőinek száma a vb előtti 50 ezerről kedd délutánra 9,7, szerda délutánra 11,7 millióra nőtt.
A Zöld-foki Köztársaság válogatottja legközelebb magyar idő szerint vasárnap éjfélkor lép pályára Miamiban, Uruguay ellen.