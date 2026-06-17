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Foci foci vb 2026

Egy félreértés miatt nem utazhatott Amerikába a vb-hős édesanyja

Vozinha of Cape Verde denies Ferran Torres of Spain during the FIFA World Cup Group H match between Spain and Cape Verde at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, United States, on June 15, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto)
MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Vozinha szenzációsan védett a spanyolok ellen
24.hu
2026. 06. 17. 14:01
Vozinha of Cape Verde denies Ferran Torres of Spain during the FIFA World Cup Group H match between Spain and Cape Verde at the Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, United States, on June 15, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto)
MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Vozinha szenzációsan védett a spanyolok ellen
Az amerikai külügyminisztérium beutazási vízumot adna a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottját erősítő kapus, Vozinha édesanyjának, hogy személyesen nézhesse meg fiát a világbajnokságon

A Spanyolország elleni 0-0-s döntetlen hőse, a 40 éves kapus, Vozinha a lefújás után elsírta magát a pályán, és könnyes szemmel azt nyilatkozta, édesanyja azért nem tudott elutazni az Egyesült Államokba, mert vízumproblémák adódtak, és nem tudtuk kifizetni a szükséges összeget.

Pedig szeretném, ha itt lenne

– jelentette ki.

A Zöld-foki-szigetek egyike annak az 50 országnak, amelyek állampolgárait a Trump-adminisztráció arra kötelezi, hogy 5-15 ezer dollár közötti kauciót fizessen az amerikai turista- vagy üzleti vízum igénylésekor.

Előbb útlevél kellene

A CNN által megkérdezett külügyminisztériumi tisztviselő azt mondta, hogy Vozinha édesanyjának vízumkérelméről nincs feljegyzés. De ha lenne is, akkor sem kellene fizetnie, mert a kaució alól mentesül a játékosok összes rokona.

„A Külügyminisztérium felveszi a kapcsolatot a játékos családjával, hogy segítséget nyújtson a vízumügyintézéssel kapcsolatban” – mondta.

Egy, az ügyhöz közel álló forrás azt mondta, hogy Vozinha édesanyjának jelenleg nincs is aktív útlevele, először azt kellene beszerezni.

Őrült népszerűség

A 40 éves Vozinha legutóbb a portugál másodosztályban szereplő Chaves játékosa, volt a szerződése a hónap végén jár le. Spanyolország ellen hét védést bemutatva a mezőny egyik legjobbja volt.

 

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A kapus Instagram-követőinek száma a vb előtti 50 ezerről kedd délutánra 9,7, szerda délutánra 11,7 millióra nőtt.

A Zöld-foki Köztársaság válogatottja legközelebb magyar idő szerint vasárnap éjfélkor lép pályára Miamiban, Uruguay ellen.

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