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Kevés volt a történelmi gól, Kolumbia győzelmével zárult az első csoportkör a vébén

Luis Díaz az üzbég-kolumbiai mérkőzésen.
Alfredo ESTRELLA / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 18. 06:01
Luis Díaz az üzbég-kolumbiai mérkőzésen.
Alfredo ESTRELLA / AFP

Kolumbia labdarúgó-válogatottja a vártnál talán nehezebben, de 3-1-re legyőzte a világbajnoki újonc Üzbegisztánt. A tornán most debütáló Luis Díaz gólpasszt és gólt is jegyzett a meccsen.

Teljesen megérdemelten vezetett már az első félidő után Kolumbia. Bő 70 százalékos labdabirtoklása volt a dél-amerikai csapatnak, amely Díaz révén még a kapufát is eltalálta, az első góljára azonban a 40. percig kellett várni, amikor Díaz ívelése után a védők mögé befutó Munoz a levegőből továbbított az üzbég kapuba.

Fabio Cannavaro, az üzbégek szövetségi kapitány a szünetben kettőt cserélt és ez felrázta a csapatát, amely jól kezdte a második félidőt, majd a 60. percben össze is jött az egyenlítés: a kolumbiai kapus egy kapáslövést még védett a kapufa segítségével, de a kipattanóból Fajzullajev egy lépésről az üres kapuba fejelt. Nem maradt sokáig iksz, egy labdaszerzés után gyors kontrát vezetett Kolumbia, Díaz lövésébe pedig ugyan beleért a kapus, de menteni nem tudott.

Luis Díaz a második kolumbiai játékos, aki az első vb-meccsén gólt szerzett és gólpasszt adott.

Legutóbb Antonio Radának sikerült ez, még 1962-ben.

Kolumbia a folytatásban a harmaidk gólért, és a meccs lezárásért támadott, bár az üzbégeknek is volt egy nagy pontszerzési lehetőségük, de Mozgovoj a kapu mellé tekert egy ziccert. A legvégén csak összejött a harmadik gól a dél-amerikaiaknak, Campaz a 99. percben, egy fejessel állította be a végeredményt – egy sistergős üzbég kapufa még belefért a meccsbe. Kolumbia talán a vártnál nehezebben, de fontos győzelemmel kezdte a világbajnokságot.

Csütörtökön a csoportkör második fordulója kezdődik Csehország és Dél-Afrika meccsével.

Jún. 18. Június 18. 04:00
MEXIKÓVÁROS Estadio Banorte (Coloso de Santa Ursula)
UZB Üzbegisztán
1:3
COL Kolumbia
K CSOPORT
közvetítés
Johan Mojica
J. Mojica
6
Abdukodir Khusanov
Khusanov
33
Daniel Munoz
D. Muñoz
40
Oston Urunov
Urunov
45
Dostonbek Khamdamov
Khamdamov
45
Sherzod Nasrullayev
Nasrullaev
45
Farrukh Sayfiyev
Sayfiev
45
Abbosbek Fayzullayev
Fayzullaev
59
Luis Diaz
Luis Diaz
64
James Rodriguez
James
71
Jaminton Campaz
Campaz
71
Abbosbek Fayzullayev
Fayzullaev
76
Azizbek Amanov
Amonov
76
Rustam Ashurmatov
Ashurmatov
76
Jakhongir Urozov
Urozov
76
Luis Suarez
Suarez
79
Cucho Hernandez
C. Hernandez
79
Gustavo Puerta
Puerta
79
Richard Rios
Richard Rios
79
Luis Diaz
Luis Diaz
92
Andres Gomez
A. Gomez
92
Eldor Shomurodov
Shomurodov
92
Igor Sergeev
Sergeev
92
Jhon Arias
J. Arias
92
Kevin Castano
K. Castaño
92
Jaminton Campaz
Campaz
98
3-4-2-1
4-2-3-1
Utkir Yusupov Yusupov 1
Rustam Ashurmatov Ashurmatov 5
Abdukodir Khusanov Khusanov 2
Otabek Shukurov Shukurov 7
Sherzod Nasrullayev Nasrullaev 13
Oston Urunov Urunov 11
Eldor Shomurodov Shomurodov 14
Bekhruz Karimov Karimov 24
Abbosbek Fayzullayev Fayzullaev 22
Abdulla Abdullaev Abdullaev 18
Akmal Mozgovoy Mozgovoy 6
Camilo Andres Vargas Gil C. Vargas 12
Daniel Munoz Mejia D. Muñoz 2
Jhon Janer Lucumi Bonilla J. Lucumi 3
Davinson Sanchez Mina Sanchez 23
Johan Andres Mojica Palacio J. Mojica 17
James David Rodriguez Rubio James 10
Jefferson Andres Lerma Solis J. Lerma 16
Jhon Adolfo Arias Andrade J. Arias 11
Luis Fernando Diaz Marulanda Luis Diaz 7
Gustavo Adolfo Puerta Molano Puerta 14
Luis Javier Suarez Charris Suarez 25
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