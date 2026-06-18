Kolumbia labdarúgó-válogatottja a vártnál talán nehezebben, de 3-1-re legyőzte a világbajnoki újonc Üzbegisztánt. A tornán most debütáló Luis Díaz gólpasszt és gólt is jegyzett a meccsen.

Teljesen megérdemelten vezetett már az első félidő után Kolumbia. Bő 70 százalékos labdabirtoklása volt a dél-amerikai csapatnak, amely Díaz révén még a kapufát is eltalálta, az első góljára azonban a 40. percig kellett várni, amikor Díaz ívelése után a védők mögé befutó Munoz a levegőből továbbított az üzbég kapuba.

Fabio Cannavaro, az üzbégek szövetségi kapitány a szünetben kettőt cserélt és ez felrázta a csapatát, amely jól kezdte a második félidőt, majd a 60. percben össze is jött az egyenlítés: a kolumbiai kapus egy kapáslövést még védett a kapufa segítségével, de a kipattanóból Fajzullajev egy lépésről az üres kapuba fejelt. Nem maradt sokáig iksz, egy labdaszerzés után gyors kontrát vezetett Kolumbia, Díaz lövésébe pedig ugyan beleért a kapus, de menteni nem tudott.

Luis Díaz a második kolumbiai játékos, aki az első vb-meccsén gólt szerzett és gólpasszt adott.

Legutóbb Antonio Radának sikerült ez, még 1962-ben.

Kolumbia a folytatásban a harmaidk gólért, és a meccs lezárásért támadott, bár az üzbégeknek is volt egy nagy pontszerzési lehetőségük, de Mozgovoj a kapu mellé tekert egy ziccert. A legvégén csak összejött a harmadik gól a dél-amerikaiaknak, Campaz a 99. percben, egy fejessel állította be a végeredményt – egy sistergős üzbég kapufa még belefért a meccsbe. Kolumbia talán a vártnál nehezebben, de fontos győzelemmel kezdte a világbajnokságot.

Csütörtökön a csoportkör második fordulója kezdődik Csehország és Dél-Afrika meccsével.