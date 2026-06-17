Ronaldónak a nagy tornákon még sosem volt ilyen gyenge meccse

Cristiano Ronaldo 41 évesen is kirobbanthatatlan a portugál kezdőből. Hogy ez jó-e Portugáliának, azt majd a világbajnokság után lehet megállapítani, mindenesetre a csapat gól- és meccsrekordere meglehetősen gyengén muzsikált a Kongói DK ellen.

Az Opta statisztikája alapján Ronaldónak mindössze 25 labdaérintése volt a találkozón, a nagy tornákat tekintve ez a legrosszabbb produkciója azokat a meccseket nézve, amikor végig a pályán volt.

25 – Cristiano Ronaldo’s 25 touches today were his fewest in a major tournament game for Portugal when he played the full 90 minutes. Fringe. pic.twitter.com/wNoBtcU6Xk — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

33 lövés, 0 gól

Van még egy adat, ami nem túl hízelgő az ötszörös aranylabdásra nézve: ha az Eb-ket és vébéket vesszük figyelembe, akkor immár tíz mérkőzés óta gólképtelen. Ezen a tíz meccsen 33 alkalommal próbálkozott, ezek egyharmada ugyan kaput talált, de gól egyikből sem született.

0 – Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO): 33 shots

11 on target

0 goals Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Negatív rekordbeállítás a hét próbálkozás

Nem szabad persze kizárólag Ronaldót kritizálni, az egész portugál csapat gyengén teljesített, ezt igazolja, hogy hét próbálkozással zárta az első vb-meccset, ami negatív rekordbeállítás. Legutóbbb a portugál (meg spanyol, meg olasz…) szempontból rossz emlékű 2002-es vébén, a Dél-Korea elleni fellépés alkalmával (0-1) produkált ilyen vérszegény mutatót a válogatott.

24 évvel ezelőtt Portugália nem jutott tovább a csoportból, erre most azért még minden esélye megvan. A következő fordulóban, június 23-án 19 órától a vb-újonc Üzbegisztánnal találkoznak Ronaldóék.