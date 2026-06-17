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Foci foci vb 2026

Ronaldónak a nagy tornákon még sosem volt ilyen gyenge meccse

foci vb 2026 portugália kongói dk cristiano ronaldo
Xiao Yijiu / XINHUA / Xinhua via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 06. 17. 22:58
foci vb 2026 portugália kongói dk cristiano ronaldo
Xiao Yijiu / XINHUA / Xinhua via AFP
Cristiano Ronaldo az eredmény mellett a saját statisztikáját látva sem lehet boldog a Kongói DK elleni vb-meccs után.

Cristiano Ronaldo 41 évesen is kirobbanthatatlan a portugál kezdőből. Hogy ez jó-e Portugáliának, azt majd a világbajnokság után lehet megállapítani, mindenesetre a csapat gól- és meccsrekordere meglehetősen gyengén muzsikált a Kongói DK ellen.

Az Opta statisztikája alapján Ronaldónak mindössze 25 labdaérintése volt a találkozón, a nagy tornákat tekintve ez a legrosszabbb produkciója azokat a meccseket nézve, amikor végig a pályán volt.

33 lövés, 0 gól

Van még egy adat, ami nem túl hízelgő az ötszörös aranylabdásra nézve: ha az Eb-ket és vébéket vesszük figyelembe, akkor immár tíz mérkőzés óta gólképtelen. Ezen a tíz meccsen 33 alkalommal próbálkozott, ezek egyharmada ugyan kaput talált, de gól egyikből sem született.

Negatív rekordbeállítás a hét próbálkozás

Nem szabad persze kizárólag Ronaldót kritizálni, az egész portugál csapat gyengén teljesített, ezt igazolja, hogy hét próbálkozással zárta az első vb-meccset, ami negatív rekordbeállítás. Legutóbbb a portugál (meg spanyol, meg olasz…) szempontból rossz emlékű 2002-es vébén, a Dél-Korea elleni fellépés alkalmával (0-1) produkált ilyen vérszegény mutatót a válogatott.

24 évvel ezelőtt Portugália nem jutott tovább a csoportból, erre most azért még minden esélye megvan. A következő fordulóban, június 23-án 19 órától a vb-újonc Üzbegisztánnal találkoznak Ronaldóék.

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