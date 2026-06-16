Uruguay vért izzadt a döntetlenért is a világbajnokság nyitómeccsén

Nem szakadtak meg a csapatok az első félórában, de a 30. percben Maxi Araújo visszafejelt egy labdát, amit Federico Vinas hét méterről fejelt kapura, de Mohammed al-Ovaisz hatalmas bravúrral védett. Innentől beindultak az események, főleg mivel a szaúdiak is támadásba lendültek. Abdulelah al-Amri első lövését még védte Fernando Muslera, ahogy percekkel később Kanno fejesét is, ám al-Amri ismétlésénél már tehetetlen volt.

Szünetben tehát hátrányban volt Uruguay, Marcelo Bielsa szövetségi kapitány bele is nyúlt a csapatába két helyen, de Vinas fejesével indult a második félidő, akit nem érintett a változtatás. Al-Ovaisz ezt is védte, sőt Manuel Ugarte távoli bombáját is kapufára tolta, a második ivószünetnél még mindig úgy tűnt, ő lehet Szaúd-Arábia hőse.

Nem bírta ki azonban az egyre növekvő nyomást a szaúdi védelem, a 80. percben egy újabb Vinas-fejest hárított al-Ovaisz, de a kipattanót Araújo a kapuba lőtte. A dél-amerikaiak folyamatosan ostromolták a továbbiakban is a kaput, de semmi sem jött össze, maradt az 1-1, al-Ovaisz pedig kilenc védéssel zárta a meccset.