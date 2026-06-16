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Uruguay vért izzadt a döntetlenért is a világbajnokság nyitómeccsén

Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
Maximiliano Araújo és Mohammed al-Ovaisz sűrűn nézett egymással farkasszemet.
24.hu
2026. 06. 16. 02:11
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
Maximiliano Araújo és Mohammed al-Ovaisz sűrűn nézett egymással farkasszemet.
Szaúd-Arábia labdarúgó-válogatottja meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott Uruguayjal a világbajnokság csoportkörében.

Nem szakadtak meg a csapatok az első félórában, de a 30. percben Maxi Araújo visszafejelt egy labdát, amit Federico Vinas hét méterről fejelt kapura, de Mohammed al-Ovaisz hatalmas bravúrral védett. Innentől beindultak az események, főleg mivel a szaúdiak is támadásba lendültek. Abdulelah al-Amri első lövését még védte Fernando Muslera, ahogy percekkel később Kanno fejesét is, ám al-Amri ismétlésénél már tehetetlen volt.

Abdulelah Al-Amri gólja Uruguay ellen.
CHANDAN KHANNA / AFP Abdulelah Al-Amri gólja.

Szünetben tehát hátrányban volt Uruguay, Marcelo Bielsa szövetségi kapitány bele is nyúlt a csapatába két helyen, de Vinas fejesével indult a második félidő, akit nem érintett a változtatás. Al-Ovaisz ezt is védte, sőt Manuel Ugarte távoli bombáját is kapufára tolta, a második ivószünetnél még mindig úgy tűnt, ő lehet Szaúd-Arábia hőse.

Nem bírta ki azonban az egyre növekvő nyomást a szaúdi védelem, a 80. percben egy újabb Vinas-fejest hárított al-Ovaisz, de a kipattanót Araújo a kapuba lőtte. A dél-amerikaiak folyamatosan ostromolták a továbbiakban is a kaput, de semmi sem jött össze, maradt az 1-1, al-Ovaisz pedig kilenc védéssel zárta a meccset.

Jún. 16. Június 16. 00:00
MIAMI Hard Rock Stadium
KSA Szaúd-Arábia
1:1
URU Uruguay
H CSOPORT
közvetítés
Abdulelah Al Amri
Alamri
40
Abdulelah Al Amri
Alamri
43
Matias Vina
M. Viña
45
Juan Sanabria
J.M. Sanabria
45
Darwin Nunez
D. Nuñez
45
Agustin Canobbio
A. Canobbio
45
Musab Al-Juwayr
Musab
62
Nasser Al-Dawsari
Nasser
62
Manuel Ugarte
M. Ugarte
71
Nicolas De La Cruz
N. De La Cruz
71
Maximiliano Araujo
M. Araujo
79
Maximiliano Araujo
M. Araujo
80
Brian Rodriguez
B. Rodriguez
80
Mohammed Al Shamat
Mohammed
80
Nawaf Al-Boushal
Nawaf
80
Federico Vinas
F. Viñas
89
Rodrigo Aguirre
R. Aguirre
89
Saud Abdulhamid
Saud
91
Ali Lajami
Lajami
91
Moteb Al Harbi
Moteb
91
Abdullah Al Hamddan
Alhamddan
91
Feras Al Brikan
Feras
91
Ala Al Hajji
Alhajji
91
4-4-2
4-2-3-1
Mohammed Al-Owais Alowais 21
Saud Abdulhamid Saud 12
Hassan Mohammed Osama Al Tambakti Altambakti 5
Abdulelah Al Amri Alamri 4
Moteb Saad Salem Al Harbi Moteb 24
Mohammed Abu Al Shamat Mohammed 26
Mohamed Kanno Kanno 23
Abdullah Al-Khaibari Alkhaibari 15
Salem Al-Dawsari Salem 10
Musab Al-Juwayr Musab 7
Feras Tariq Nasser Al Brikan Feras 9
Nestor Fernando Muslera Micol F. Muslera 23
Guillermo Varela Olivera G. Varela 13
Sebastian Enzo Caceres Ramos S. Caceres 3
Mathi­as Olivera Miramontes M. Olivera 16
Matias Nicolas Vina Susperreguy M. Viña 17
Federico Santiago Valverde Dipetta F. Valverde 8
Manuel Ugarte Ribeiro M. Ugarte 5
Rodrigo Bentancur Colman R. Bentancur 6
Maximiliano Javier Araujo Vilches M. Araujo 20
Federico Sebastian Vinas Barboza F. Viñas 21
Darwin Gabriel Nunez Ribeiro D. Nuñez 9

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