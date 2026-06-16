Rossz híreket kaptak a Neymar vb-szereplésére váró szurkolók

A brazilok számára egy korszakot képvisel Neymar, egyúttal generációkat határozott meg a játéka. Hatásáról, a világbajnoki keretbe kerüléséről a Ziccer podcastban is beszéltünk részletesen.

Mivel azonban eleve sérüléssel bajlódva érkezett az Egyesült Államokba, várható volt, hogy nem az első mérkőzésen lép pályára. A Globo beszámolója szerint hétfőn számos vizsgálaton vett részt Neymar, ám aligha kaphatott biztató eredményeket, mert a délutáni edzést kihagyta. Ennek ellenére különedzéseket végez, de egyelőre nem tűnik reálisnak a visszatérése, szinte biztosan kihagyja a Haiti elleni, pénteki csoportkörös mérkőzést.

Brazília a C csoportba került, az első fordulóban 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, zárásképp pedig Skóciával találkozik majd.