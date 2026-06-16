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Foci foci vb 2026

Rossz híreket kaptak a Neymar vb-szereplésére váró szurkolók

Neymar a Marokkó elleni mérkőzés előtt.
VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Neymar a Marokkó elleni mérkőzés előtt.
24.hu
2026. 06. 16. 02:36
Neymar a Marokkó elleni mérkőzés előtt.
VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP
Neymar a Marokkó elleni mérkőzés előtt.
Neymar május 27-én megsérült egy Coritiba elleni bajnokin, ennek ellenére bekerült Carlo Ancelotti keretébe. A bevetésére azonban nem került sor Marokkó ellen.

A brazilok számára egy korszakot képvisel Neymar, egyúttal generációkat határozott meg a játéka. Hatásáról, a világbajnoki keretbe kerüléséről a Ziccer podcastban is beszéltünk részletesen.

Mivel azonban eleve sérüléssel bajlódva érkezett az Egyesült Államokba, várható volt, hogy nem az első mérkőzésen lép pályára. A Globo beszámolója szerint hétfőn számos vizsgálaton vett részt Neymar, ám aligha kaphatott biztató eredményeket, mert a délutáni edzést kihagyta. Ennek ellenére különedzéseket végez, de egyelőre nem tűnik reálisnak a visszatérése, szinte biztosan kihagyja a Haiti elleni, pénteki csoportkörös mérkőzést.

Brazília a C csoportba került, az első fordulóban 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval, zárásképp pedig Skóciával találkozik majd.

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