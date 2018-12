A korábbi Vidi-edző Anglia egyik legpatinásabb klubjánál kapott állást

A Reading FC-t 1871-ben alapították és nem is olyan rég, 2006-tól pár évig a Premier League-ben próbált megragadni. A jelen azonban nem ilyen fényes; a The Champoinship (angol másodosztály) 21 helyén álló csapat vezetői az előrelépés érdekében váltás mellett döntöttek és a Vidi, akkor még Videoton korábbi edzőjét, José Gomest nevezték ki menedzsernek.

#ReadingFC are delighted to announce that José Gomes has today been officially appointed as first team manager of the #Royals. ✍️ #BemVindoJosé

— Reading FC (@ReadingFC) 2018. december 22.