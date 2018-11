Szem nem maradt szárazon a leicesteri megemlékezésen

A Premier League 11. fordulójában a Cardiff Cityhez látogatott az a Leicester City, amelynek tulajdonosa, Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere lezuhant. A tragédiát követő első mérkőzésen megemlékeztek a baleset öt áldozatáról: gyászkarszalagban játszottak a csapatok, a kivetítőn megjelentek az elhunytak portréi és óriási molinók tűntek föl az egy perces gyászszünet során.

A mérkőzés előtti gyász alatt nem csupán a tulajdonosról, hanem a tragédia másik négy áldozatáról is szólt:

A játékosok és a szurkolók is Srivaddhanaprabha arcképével ellátott pólóban érkezek a találkozóra, a játékosok a bemelegítést is ebben végezték.

Rendkívül megható volt a ceremónia, a Cardiff elnökségéből is érkezett néhány tag, valamint egy koszorú is a pályára. Több játékos is elsírta magát, különösen Kasper Schmeichelt ragadták el az érzelmek. A csapat kapusa beszámolók szerint maga is szeretett volna segíteni közvetlenül a baleset után, a futballista ugyanis még a stadionnál volt a tragédia során. A mérkőzés végén is ő, valamint a 2016-os bajnok csapat meghatározó tagja, Jamie Vardy volt legjobban letörve.

Pedig a Leicesternek a végén örülhetett is valaminek: Demarai Gray góljával megnyerték a találkozót 1-0-ra. A csapatra a lefújás után egyébként újabb utazás vár, az egész keret hivatalos Vichai Srivaddhanaprabha temetésére.

Lee Probert’s face as soon as Gray took of his shirt…. pic.twitter.com/lJcoZKklhh — Joshua 🇳🇬 (@big_man_joshyy) 2018. november 3.

A nap többi mérkőzésén megszerezte idénybeli első győzelmét a Newcastle United csapata, amely a vendég Watfordnál bizonyult jobbnak, az Everton a Brightont verte, a Burnley pedig megint négy gólt kapott a West Hamtől – a Chelsea-től 4, a Manchester Citytől 5 gólt kapott Sean Dyche együttese.