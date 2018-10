Cristiano Ronaldo megtörte a csendet az őt ért vádakról

Kedden a Juventus a Manchester United otthonában játszik a Bajnokok Ligájában, a mérkőzésen pedig minden bizonnyal játszani fog az eltiltásából visszatérő Cristiano Ronaldo, aki anno hat évet játszott az angol csapatban, amellyel a Premier League-et háromszor, a Bajnokok Ligáját egyszer nyerte meg – számos más trófea mellett.

Ronaldo is jelen volt a hétfői sajtótájékoztatón, amelyen szóba került az is, hogy két nő is azzal vádolja, megerőszakolta őket. A 33 éves portugál most nyilatkozott először a témában a korábbi közleményét leszámítva:

Boldog ember vagyok. Két hete kiadtunk egy közleményt. Természetesen nem fogok ilyen ügyben hazudni. Az ügyvédeim magabiztosak, én is az vagyok. A legfontosabb, hogy élvezzem az életet és a futballt

– mondta a Mirror cikke szerint Ronaldo, hozzátéve, hogy példaképnek tartja magát nem csak a pályán, hanem azon kívül.

Mindig mosolygok. Nagyszerű klubban játszom, remek családom van, egészséges vagyok. Megvan mindenem. A többi dolog nem hat rám.

Több cikkben is foglalkoztunk már vele, hogy Kathryn Mayorga azzal vádolja a labdarúgót, hogy 2009-ben megerőszakolta őt, azóta pedig egy másik nő is jelentkezett a korábbi modell ügyvédjénél. A témával ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben:

Ronaldo-ügy: ledől a legnagyobb bálvány? Elképesztő részletek derülnek ki a portugál klasszis állítólagos 2009-es nemierőszak-ügyéből. Ha igazak a vádak, nagy bajban van CR7.

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP