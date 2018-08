Az Atletico döntetlennel kezdte a bajnokságot

Az Atlético Madrid 1-1-es döntetlent játszott a Valencia otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság első fordulójának hétfői játéknapján. Az előző idény negyedik és második helyezettjének meccsén Angel Correa a 26. percben remek labdát kapott Antoine Griezmanntól, majd higgadtan a kapuba lőtt. Félelmetes, de a 2018-as naptári évben ez volt a francia támadó 31. tétmeccse az Altetiben és mindegyiken gól fűződött a nevéhez: idén 22 gól és 9 gólpassz a mérlege.

31 – Antoine Griezmann has been involved in 31 goals in 31 games for Atletico in 2018 in all competitions (22 goals and nine assists). Magic. pic.twitter.com/Xyqm6X6ySY

— OptaJose (@OptaJose) 2018. augusztus 20.