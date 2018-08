Győzelemmel kezdett a spanyol élvonal abszolút újonca

Története első élvonalbeli meccsét játszotta le vasárnap az 1960-ban alapított Huesca, amely az Eibar vendége volt. Az újonc meglepetésre 2-0-ra ellépett az első félidőben, mindkét gólt Gallar szerezte. Az elsőt egy látványos szóló végén, a másodikat szabadrúgásból, az oldalvonal mellől lőtte, a korábban az Újpestben is védő Dmitrovicot becsapta, hogy senki nem ért a beadásba.

A Huesca 72 év alatt mindössze a harmadik ligaújonc, amely idegenbeli győzelemmel mutatkozott be az élvonalban. Ez korábban a Leganesnek (2016) és az Almeríának (2008) sikerült.

