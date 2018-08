Itthon is kikapott, de bombagólt lőtt a Sevillának az Újpest

Az Újpest Sevillában bő egy félidőt emberhátrányban játszva 4-0-ra kapott ki a Sevillától, így lényegében már az első mérkőzésen megpecsételődött a sorsa. Ez azonban nem szegte sem a csapat, sem a szurkolók kedvét, az összes jegy elfogyott a Szusza Ferenc Stadionban rendezett visszavágóra. Bár ismét több játékosát is pihentette a spanyol csapat, azért Ben Yedder, Sarabia vagy épp Ever Banega is kezdett.





Képgaléria: Újpest-Sevilla az Európa-Liga-selejtezőben





























Fotó: Fülöp Dániel































Az Újpest próbálta már a meccs elején kiszolgálni a drukkereket, Zsótérnak és Nagynak is volt nagy helyzete, azonban mindketten a kapu mellé lőttek. A 35. percben aztán villant a Sevilla, Escudero pörgette középre a labdát, Litauszki nem tudott tisztázni, így Sarabia lőhetett, a kapus lába között talált a kapuba.

A második félidő elején megduplázta előnyét a Sevilla, egy eladott labda után kontráztak a spanyolok, Pejino játszotta meg Sarabiát, aki ezúttal is higgadt volt a kapu előtt. Az Újpest kedvét ez sem szegte, a 75. percben pedig megvolt a lehetőség a gólszerzésre, Obinna azonban nem talált be. Nem úgy Zsótér, aki nem sokkal később a tizenhatoson kívülről lőtt a bal felsőbe – szépségdíjas gól volt.

Zsótér gólja:

Újabb újpesti találat helyett ismét a Sevilla volt eredményes, Muriel állította be az 1-3-as végeredményt. Az Újpest szimpatikusan küzdött mind a két mérkőzésen, de így is 7-1-es összesítéssel maradt alul. Ez a realitás.

A Budapest Honvéd korábban 2-0-ra kapott ki Luxemburgban, ez pedig azt jelenti, hogy egyedül a bajnok Vidi maradt talpon a magyar csapatok közül. A fehérváriak a Malmö ellen játszanak majd a BL-selejtező 3. fordulójában, legrosszabb esetben is az EL-selejtező playoffkörében lesznek majd.

Kikapott Luxemburgban, kiesett a Honvéd A kispestiek rosszul játszottak és mivel két gólt is kaptak, kizúgtak az Európa Liga-selejtező második körében.

A kazah Kajrat Almati ugyan 2-1-re kikapott Hollandiában, de 3-2-es összesítéssel így is kiejtette az AZ Alkmaart. Elek Ákos és Eppel Márton is csereként lépett pályára.