Győzelemre játszva futhat bele a Bayern-késbe a Real

Bár a játék képe és a helyzetek száma – valamint minősége – alapján a Bayern simán verhette volna a Real Madridot egy hete az Allianz Arénában, mégis a spanyolok szereztek előnyt a Bajnokok Ligája elődöntőjének első összecsapásán (1-2).

Az odavágó góljai:

A kétszeres címvédő Madrid így kényelmes helyzetben várhatja a visszavágót, igaz, a vezetőedző Zinédine Zidane egy hete mást sem csinál, csak hűti a várakozásokat, és azt bizonygatja: bármit is mutasson az eredményjelző féltávnál, a párharc még bőven nem dőlt el.

A kulcs, hogy végig a győzelemre gondoljunk, és arra is játsszunk. Úgy kell kimennünk a pályára, hogy meg akarjuk verni őket. Gyorsan gólt kell szereznünk, ezzel tisztában vagyunk, és pontosan ez lesz majd, amit meg fogunk próbálni a meccsen

– magyarázta a találkozó előtti utolsó sajtótájékoztatóján Zidane, szemernyi kétséget sem hagyva afelől, hogy bármilyen taktikát válasszon is a Real a meccsen, a cél nem pusztán a továbbjutás kivívása, de a győzelem megszerzése is.

A spanyolok legégetőbb problémája most a jobbhátvéd Dani Carvajal sérülése, akinek a helyettese, Nacho is hosszabb ideje hiányzik már. A kezdőcsapat egyik nagy kérdése, hogy vajon bedobja-e egyből a mély vízbe a spanyol bekket Zidane, vagy az odavágón már látott formációnak szavaz bizalmat, és az eredendően szélső, de védekezésben is nagyon hasznos, fegyelmezett, letámadásban is értékes Lucas Vázquezt nevezi jobbhátvédnek Franck Ribéry ellen.

A Realban Isco játéka is kérdéses – neki a válla fáj -, ennek mentén a további kérdőjelek adódnak a kezdőcsapat összeállításával kapcsolatosan: milyen formációt tesz fel Zidane? Merthogy a Madrid tud 4-3-3-ban, gyémánt alakzatú 4-4-2-ben és 4-3-1-2-ben is játszani, attól függően, hogy mely játékosoknak szavaz bizalmat az edző.

4-3-3 esetén a legegyszerűbb a képlet: jobbhátvédben Vázquez/Nacho játszik, előttük marad a Casemiro, Kroos, Modric fedezetsor, Ronaldo lesz a középcsatár, őt pedig az egyik szélről Asensio , a másikról Vázquez/Bale támogatja. (Megfontolásra érdemes körülmény, hogy Casemiro végigjátszotta a hétvégi, Leganes elleni bajnoki – igaz, középhátvédként -, ahogyan Bale is.)

játszik, előttük marad a fedezetsor, lesz a középcsatár, őt pedig az egyik szélről , a másikról támogatja. (Megfontolásra érdemes körülmény, hogy Casemiro végigjátszotta a hétvégi, Leganes elleni bajnoki – igaz, középhátvédként -, ahogyan Bale is.) 4-4-2, elöl CR-rel, mellette pedig egy olyan középpályással, aki labdabirtoklás esetén visszahúzódik, labda nélkül viszont keményen letámadja a Bayern hátsó embereit – felkészül Kovacic ?

? 4-3-1-2: a középpályán Modric és Kroos mellett Casemiro/Kovacic rombol (előbbi nagyon rossz formában van mostanság, kérdés, Zidane kitart-e mellette így is), elöl CR mellett Benzema a visszavont csatár, mögöttük pedig Isco/Asensio jelenti az összekötő kapcsot védekező és támadó típusú játékosok között.

A formáció persze csak egy dolog – ahogyan a személyi összetétel is -, ennél sokkal fontosabbnak látszik a koncepció, amellyel Zidane hozzááll a meccshez. Előny birtokában simán játszhat például kivárásra, átadva a kezdeményezés jogát a Bayernnek; ez egyébként már a müncheni odavágón is meghozta az eredményét, ahol bár jobbára a németeknél volt a labda, a Madrid kontrái szinte minden esetben életveszélyesnek bizonyultak.

Annak a meccsnek a nagy tanulsága azonban mégiscsak az volt, hogy a Bayern túl sok, és túl nagy helyzetet volt képes kialakítani a spanyolok kapuja előtt. Nem biztos, hogy egy hasonló meccsképből még egyszer ki lehet jönni előnnyel, így eléggé adja magát, hogy

Zidane, okulva az eddigi tapasztalatokból, módosítson meccstervén a München ellen.

Ennek is lehet pár olyan jele, amit már a kezdőcsapatokból le tud majd szűrni az egyszer halandó, ilyen például

Casemiro jegelése. A brazil botrányos volt az első meccsen, szinte légüres térben focizott. Ha az ő helyére mondjuk Kovacic kerül, azzal a Zidane azt jelzi, többet akarja birtokolni a labdát mint a müncheni odavágón – aminek persze lehet defenzív éle is, amíg ugyanis nincsen a labdba a Bayernnél, addig biztosan nem lőnek gólt a németek. Benzema bevetése. Az első meccsen CR-t szinte totálisan sikerült elszigetelniük a bajoroknak, a portugál sztár nem csak gólt nem rúgott, de szinte meccsben sem volt. Ez egyrészt jelzi, hogy sebessége fokozatos kopásával már neki sem feltétlenül a kontracsapatok állnak jól (sokkal inkább lubickol, ha csapata dominál, neki pedig csak a befejezésekre kell koncentrálnia), másrészt rávilágít a sokak által lesajnált Benzema szerepére is: nélküle Ronaldo általában jóval kevésbé tud hasznos lenni, hiszen labda nélküli mozgásával többnyire a francia csinálja meg a helyet a tizenhatoson belül az Aranylabdás szupersztárnak.

Akárhogyan is dönt Zidane, ahhoz a Bayernnek is lesz egy-két szava. Sőt, mivel Jupp Heynckes lényegesen rosszabb helyzetből indul, vélhetően ő lesz az, aki nem a Real játékkoncepciójára akar majd reagálni, hanem megkísérli ráerőltetni akaratát az ellenfélre. Kockáztatnia kell majd, és azt ugye régóta tudjuk,

igazán az kockáztat, aki semmilyen váratlant nem mer húzni.

A német lapok ezzel párhuzamosan tehát úgy sakkoznak, hogy bár a Bayern az odavágón a sérülések és az eredmény miatt duplán kényszerpályára került, Heynckes tarsolyában még mindig van pár meglepetés. Például a télen igazolt csatár, Sandro Wagner.

A Hoffenheimtől megszerzett, amúgy Bayern-nevelésű csatár kalandos pályafutás után került vissza Münchenbe, most pedig azt várják tőle, hogy a szezon legfontosabb meccsén segítsen tehermentesíteni a szupersztár Robert Lewandowskit. A lengyel csillag idén minden sorozatot figyelembe véve már 39 gólnál tart, ám most zsinórban négy európai kupameccs óta gólképtelen – miközben nem halkulnak a pletykák arról, hogy a nyári világbajnokságot követően szíves örömest távozna Münchenből, leginkább éppen Madrid felé. Egy ilyen helyzetben valóban nem árthat mellé egy csendestárs, pláne, ha az éppen élete lehetőségét kapja, miközben azért is küzd, hogy helyet kapjon Joachim Löw vb-keretében.

Ha Wagner – a legfrissebb német lapok információival egybevágóan – kezdeni fog este, akkor nagyjából ilyen meccsképet kaphatunk:

Heynckes a fenti kezdővel két legyet ütne egy csapásra. Amellett, hogy levenné a gólszerzés terhének egy részét Lewandowskiról, egy 4-4-2-es (4-1-3-2-es) felállással kontrák ellen is védetté, vagy legalábbis kevésbé sebezhetővé tenné csapatát. Lehet, hogy nem lenne annyit a labda a Bayernnél, mint az odavágón, de ez még akár segíthetne is abban, hogy a Real kicsit kénytelen legyen kimozdulni saját komfortzónájából, és ne tudjon tisztán az ellentámadásokra bazírozni.

Ha minden igaz, akkor a Bayernbe ráadásul visszatérhet David Alaba, az osztrák balhátvéd. Helyettese, Rafinha az odavágón borzalmasat hibázott (effektíve gólt ajándékozott Asensiónak), nem kérdés, hogy hozzá képest komoly előrelépés a sérüléséből felépülő Alaba. Azt viszont nem tudni, milyen állapotban van az osztrák játékos, végig tudja-e játszani a meccset, vagy Heynckes adott esetben őt is kénytelen lenne lecserélni meccs közben, mint az első mérkőzésen Boateng és Robben esetében.

Utóbbi kettő ma este biztosan nem játszik, és bár Boateng helyett Süle megfelelő pótléknak tűnik, Robben kiesését csak fércmunkával lehet valahogy elleplezni. Valószínűleg Müller megy ki a helyére a szélre (pláne, amennyiben Wagner tényleg kezdő lesz), ha nem, akkor pedig egyszerre lehet bent a kezdőcsapatban Thiago, James illetve Müller. Ez támadásban – főleg labdabirtoklási fázisban – hatalmas potenciált jelent, de ahogyan az odavágón is láttuk: kontrák ellen lényegében tehetetlenné változtatja a bajorokat.

A játékvezető a Real Madrid egyik kedvence a török Cüneyt Cakir lesz, bízzunk benne, hogy ezúttal nem válik főszereplővé az, akinek nem ez a feladata, mint kollégája, a holland Björn Kuipers az odavágón.