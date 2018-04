BL: Torinói kármentés, vagy madridi gála?

Massimiliano Allegri rámegy a szép búcsúra Madridban, Zinedine Zidane pedig azon töri a fejét, hogyan tartsa tűzben csapatát egy lefutottnak tűnő visszavágó előtt. Ha bealszik a Madrid, szoros lehet, egyébként viszont a Juventusnak alig maradt aduja a kalapban. Ami mégis, azt próbáljuk most felfedni.

Az a feladatunk, hogy segítsünk a szurkolóinknak elfelejteni a hazai 0-3 emlékeit. Az az eredmény nem volt pontos lenyomata a meccs képének, de el kell fogadjuk, ami történt

– szól Massimiliano Allegri, a Juventus edző üzenete, aki érezhetően a kármentés céljával készül a Real Madrid elleni BL-negyeddöntő második meccsére. A torinóiak a tavalyi döntő visszavágójaként felvezetett első találkozón csúnyán felsültek, és bár a mérkőzés bizonyos szakaszaiban képesek voltak felvenni a versenyt a Madriddal, végül – elsősorban Cristiano Ronaldo remek játékának köszönhetően – csúnya pofonba futottak bele hazai pályán (0-3).

A továbbjutás kivívása ilyen előzmények után lényegében lehetetlen küldetés.

Pláne a Santiago Bernabéu Stadionban, ahol a Juventus eddigi történelme során mindössze kétszer tudott győzni (nyolc nekifutásból): 1962 februárjában, illetve egy csoportkörös BL-meccsen, 2008 végén.

Az amúgy sem túl acélos olasz esélyeket tovább gyengíti, hogy a Juventus egyik legjobbja, az argentin Paulo Dyabala eltiltás miatt el sem utazhatott a madridi visszavágóra. Mint ismeretes, a támadót az első meccsen kiállította Cüneyt Cakir játékvezető: az első sárga lapját egy színészkedés, a másodikat egy durva szabálytalanság okán kapta meg.

Szintén eltiltás miatt hiányzik majd az olaszoktól az odavágón kezdőként szerepet kapó fiatal uruguayi középpályás, Rodrigo Bentancur, de sérülés miatt Andrea Barzagli és Federico Bernardeschi játéka is kérdéses.

Allegri az elmúlt napokban következetes maradt nyilatkozataiban. A továbbjutás esélyeiről nem beszélt, ugyanakkor hangsúlyozta:

mivel az egész világ erre a meccsre figyel majd, nem engedhető meg a lazsálás. Három támadóval kezdünk majd. Gonzalo Higuaín biztosan ott lesz a pályán, és a Mandzukic-Cuadrado-Douglas Costa hármasból is játszatni fogok mellette kettőt.

Mindez azt üzeni, a Juventus nem áldozza fel a meccset a fontosabb feladatok (bajnoki versenyfutás, kupa) oltárán, hanem megpróbál ki-ki meccset játszani a Madriddal. Persze, aki kicsit is ismeri Allegrit, vagy az olasz edzői iskolát, az pontosan tudja: ebben azért aligha megy el addig, hogy egy komolyabb vereséget is kockáztasson vele.

Madridi üzenet

Még érdekesebb a Madrid helyzete. Egy idegenbeli 3-0 után Zinédine Zidane legfontosabb feladata nyilván a koncentráció megőrzése, már csak azért is, mert a Real védelme ebben a szezonban hajlamos behorpadni, ha lankad a csapat fókusza. Nem véletlen, hogy a francia edző összes nyilatkozata arról szólt a mai meccs előtt: oda kell figyelni, mert nagyon gyorsan nagy bajba tud kerülni a csapat.

A 3-0-s előny semmin nem változtat. Ez egy új meccs, bármi történt is korábban, nem számít. Jók voltunk az odavágón, de egyelőre csak a párharc felénél járunk, le kell játszanunk a második részt is

– jegyezte meg Zidane, akinek a csapatában szintén lesz egy nagy hiányzó. Sergio Ramosnak ugyanis kigyűltek a sárga lapjai. Persze lehet ezt máshonnan is nézni: úgy fest, a csapat kőkemény védője, a kulcspillanatok hőse egy kvázi tét nélküli meccset hagy ki, és az elődöntőben már nem kell figyelnie a lapokra. Hosszú távon előny lehet, de Zidane egyelőre nem hajlandó a hosszú távú megfontolásokkal foglalkozni.

Egyetlen egy döntőre tudok csak gondolni, az pedig ez a meccs, a Juventus elleni visszavágó. Ha ezt túléljük, ha innen továbbjutunk, akkor majd meglátjuk, hogy mi következik, kivel kell játszanunk, de egészen addig csak erre a meccsre szabad gondoljunk. Megint meg kell mutassuk, mennyire jó csapat vagyunk. Egyelőre semmit nem nyertünk még

– figyelmeztetett a francia edző.

A Madrid a spanyol bajnokságban csak negyedik, a kupából már januárban kiesett, egyértelmű, hogy mindössze egyetlen komoly cél lebeg idén a csapat szeme előtt:

a triplázás a BL-ben. Ilyesféle bravúrra az európai futballban évtizedek óta nem volt példa.

Nem csoda, ha a teljes keret minden erejével a BL-meccsekre koncentrál – ráadásul mindeközben már a negyeddöntőben búcsúzott mindkét olyan csapat, a Barcelona és a Manchester City, amelyről a szakértők azt tartották, képes lehet legyőzni a kétszeres címvédőt a sorozatban.

Van-e esélye a Juventusnak?

Nem sok, de legalább jól körülhatárolható, mik azok. Először is, kulcsfontosságú, hogy a meccs tempója lassú legyen: a Real évek óta a világ leggyorsabb, legatletikusabb csapata, és főleg a meccsek második félidejében képes még a legerősebb ellenfelekkel is úgy játszani, mint macska az egérrel. A tavalyi BL-döntő és az odavágó is javarészt azon ment el az olaszoknak, hogy egy bizonyos pont után képtelenek voltak abban az ütemben visszarendeződni védekezésre, amelyikben a Madrid vezette a támadásait.

Ennek a hatalmas tempónak a két madridi szélsőhátvéd adja az origóját. Különösen Marcelo, de Carvajal is egészen elképesztő melót tol a közösbe, gyorsak, technikailag hibátlanok, jól adnak be, ügyesen cseleznek, okosan olvassák a játékot, és a kontrák elleni védekezést is ők vezénylik a helyezkedésükkel.

Kiiktatni őket szinte lehetetlen, az egyetlen esély, ha megpróbálja korlátok közé szorítani játékuk dimenzióit az ellenfél. Erre nagyjából két módszer létezik:

sok fizikai kontakt, szoros őrizet, fejpárbajok. Ezek egyrészt erodálják az állóképességet, ami a felfutásokhoz kell, másrészt komfortzónájukon kívül lökik a kicsi, ügyes, gyors madridi szélsőbekkeket. Erre a Juventusnak ráadásul embere is van: a világ legjobban védekező csatára, a centerből balszélsővé átképzett Mandzukic , aki már a BL-döntőben is okozott meleg pillanatokat Carvajalnak – egy darabig.

, aki már a BL-döntőben is okozott meleg pillanatokat – egy darabig. Feladni a széleket és folyamatos beadás-cunamira kényszeríteni Marcelót és Carvajalt. Kockázatos, sőt, talán életveszélyes is, mert mind a két játékos jól kombinál és cselezni is képes, másrészt ott lesz a boxon belül a világ egyik legjobban fejelő játékosa, Cristiano Ronaldo, de cserébe segít leszűkíteni a Juve választási lehetőségeit védekezésben. Ha Marcelo és/vagy Carvajal többnyire üres, akkor egyrészt tuti biztos, hogy beadás jön majd, másrészt több ember jut a tizenhatoson belülre, ezek semlegesítésének érdekében.

Ez utóbbi miatt lesz kulcsfontosságú a meccsképünkön sötét négyszöggel jelölt terület: vajon Khedira és De Sciglio megpróbálkozik Marcelo lekettőzésével, vagy épp ellenkezőleg, kiürítik neki a pálya vonal melletti részét, és inkább a brazil passzopcióit semlegesítik a centrumban? Esetleg variálják majd a kettőt a meccs során? Kiderül.