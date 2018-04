BL: Mr. Tökéletes kivégezte a Juventust

Azt nem mondjuk, hogy telibe találtuk kora délutáni BL-felvezetőnkben kikkel képzeli legyőzni Massimiliano Allegri a kedd esti BL-negyeddöntőben hazai pályán a címvédő Real Madridot. De hát minden terv annyit ér és addig jó, amíg azt keresztbe nem húzzák.

Mert ki más, mint Cristiano Ronaldo írta felül az előzetes olasz terveket, amelyben nyilván nem volt benne, hogy a harmadik percben vezetést szereznek a vendégek.

Történt, hogy miközben a Chiellini-Barzagli duó a kapu előterében Benzemára figyelt, Isco bal oldalról érkező beadását a portugál klasszis labdaátvétel nélkül, egyetlen érintéssel felverte a kapu bal felső sarkába. Gianluigi Buffon tehetetlen volt (0-1).

Ez a két csapat 20. UEFA-meccses ütközete – a madridiak kilencszer nyertek, két döntetlen mellett nyolc Juventus-siker született eddig – a tavalyi BL-döntővel billent a Real felé, míg a gólkülönbség is e kedd esti első Ronaldo góllal változott 23-22-re.

Ez volt a portugál klasszis legutóbbi 12 meccsén a 22 találata. De ha már BL-meccsen járunk: Ronaldo az első labdarúgó a sorozat történetében, aki tíz meccsen folyamatosan gólt termelt, egészen pontosan 15-öt, mi több az eddigi 118 BL-gólja közül ez, a 2. perc 47. másodpercben szerzett volt a leggyorsabb. Elképesztő!

Bő 15 perc kellett ahhoz, hogy a kezdeti sokk után felpörögjön a Juve. A 21. percben egy bal oldali szabadrúgást belsőzött kapura öt méterről Higuaín, de Keylor Navas valami elképesztően nagyot védett.

Fantastic save by Keylor Navas to deny Gonzalo Higuain! The closest #Juventus have come to scoring, but Navas came up big to preserve #RealMadrid lead. #JuveRM #JuventusRealMadrid #UCL 👏👏 pic.twitter.com/Pzwrd1i16t

Jó 8-9 perces hazai nyomást úszott meg a Madrid kapott gól nélkül, majd kiegyenlítődött a játék, amely újabb Real Madrid helyzetben, egy felső kapufán csattanó távoli Toni Kroos bombában öltött testet. Buffon ezúttal is verve volt.

A torinóiak szép támadásokat vezettek, de az utolsó, utolsó előtti passzokba rendre hiba csúszott, így jobbára rögzített szituációkból tudtak veszélyt teremteni a vendégkapu előtt. Ezért vonultak 0-1-es eredménnyel félidőre a felek.

Hogyan másképp, mint hatalmas Ronaldo helyzettel kezdődött a második félidő, majd nem sokkal később Sergio Ramos borította fel a hazaiak szemszögéből príma helyről, a kaputól 20 méterről, szinte középről Dybalát.

A középpályás maga végezte el a szabadrúgást. A lövés megpattant a sorfalon, és Navas miközben balra mozdult, valahogy „kinézte” a jobb kapufa mellé a labdát.

A Real lassította a játékot, a Juventus sürgette volna, miközben arra is figyelnie kellett, hogyha túlzottan kitámadnak, úgy azonnal érkezik a villámgyors vendégkontra.

Ahogy érkezett is a 65. percben. Tűzijáték alakult ki a Juventus kapuja előtt, Buffon hárított egy nagyot az idő közben beállt Lucas Vasquez lövésénél, de az azonnal érkező Carvajal jobb oldali beadás után már ő is tehetetlen volt: csak állt és nézte, ahogy Cristiano Ronaldo 12 méterről a kapujába ollózza a labdát.

Elképesztő mozdulat, elképesztő gól és elnézést, de nem írjuk le újra a fenti Ronaldo számsort, mindenki adjon hozzá még egyet (0-2).

Oh boy! Cristiano Ronaldo! You ought to feel sorry for Buffon! Two goals to the good and the record breaking spree goes on! What a grand night for a grand double! Real Madrid will happy to take this two-goal cushion to the next round! #JUVRMA #JuventusRealMadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/0NNiKkDyUF

— Bihan Sengupta (@BihanSengupta91) 2018. április 3.