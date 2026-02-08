Női kézilabda-BL: 50 percig szorongatta a norvég kiscsapat a Fradit

A norvég bajnokság listavezetője kezdte jobban a mindkét oldalon sok hibával induló találkozót, és a 10. percben 7-2-re vezetett. A Ferencváros Angela Malestein vezérletével innen egy 6-0-s sorozattal eltüntette hátrányát, és első ízben átvette a vezetést is, kihasználva a Sola 12 perces gólcsendjét. Az első félidő hajrája kiegyenlített játékot hozott.

A fordulás után három találattal elléptek a zöld-fehérek (16-13), az utolsó negyedórán belülre érve pedig egyenlített a norvég csapat, az 50. percben még 20-20 volt az állás.

A végjáték viszont a Ferencvárosé lett, 24-20-ra vezetett bő öt perccel a dudaszó előtt, így fontos két ponttal térhet haza Norvégiából.

Malestein a mezőny legeredményesebbjeként kilenc góllal, Böde-Bíró Blanka 13 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Kézilabda, nők, Bajnokok Ligája, B csoport, 12. forduló Sola HK (norvég) – FTC-Rail Cargo Hungaria 24-28 (12-12)