Palánknak csapódott, ráhozta a frászt a szurkolókra a világ legjobban kereső hokisa

Cameron Bartlett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Leon Draisaitl az Edmonton Oilers mezében
24.hu
2026. 02. 03. 07:27
Alaposan ráijesztett a német szurkolókra Leon Draisaitl, a világ legjobban kereső jégkorongozója, aki kisebb sérülést szenvedett a hétvégén.

Az Edmonton Oilers csatára a Minnesota Wild elleni mérkőzésen egy ütközés után elcsúszott, a palánknak csapódott, és a folytatásban már alig játszott, akkor is lehetett látni, hogy fájlalja az egyik kezét.

„Elég jól vagyok, úgy tűnik, semmi komoly” – mondta a hétfői sajtótájékoztatón az évi 16,5 millió dolláros alapfizetéssel a világ legjobban kereső hokisának számító támadó.

Hosszú az út az éremhez, és Németországnak talán egy kis csodára is szüksége lenne. De sportolóként azért mész egy tornára, hogy megnyerd

– magyarázta. Hozzátette, nagyon várja az olimpiát. szinte minden nap arra gondol.

 

A 30 éves sportoló – az NHL történetének első német pontkirálya – a pénteken kezdődő olimpia megnyitóján akár zászlóvivő is lehet, legalábbis ő a három jelölt egyike.

„Ez valami nagyon különleges, majd meglátjuk, ki lesz az. A többi sportoló is kiemelkedő, nincs rossz választás.”

Draisaitl a mostani idényben 53 mérkőzésen 78 pontnál jár (27 gól, 51 gólpassz), míg NHL-es pályafutása során alapszakaszban 843 találkozón 1034 pont (426, 608), a rájátszásban pedig 96 összecsapáson 141 pont (52, 89) áll a neve mellett,

A férfi hokitorna jövő szerdán rajtol, a németek február 12-én a dánokkal kezdenek, de Draisaitlnek addig még két mérkőzése is lesz az NHL-ben.

