Kiderült, mi okozhatta a tavaly váratlanul meghalt sakknagymester halálát

Az észak-karolinai orvosszakértői hivatal friss toxikológiai jelentése szerint Naroditsky szervezetében a halál beálltának időpontjában stimulánsok és pszichoaktív anyagok kombinációja volt kimutatható.

Ezek közül a metamfetamin és az amfetamin szintetikus stimulánsok, amelyek súlyos szív- és érrendszeri megterhelést, szervkárosodást és halálos túladagolást okozhatnak. De találtak egy délkelet-ázsiai növényből, a kratomból kivonható pszichoaktív összetevőket (7-hidroxi-mitraginin és mitraginin) is, amelyek használata pszichotikus tünetekhez, és függőséghez vezethet.

Naroditskyre két közeli sakkozó barátja talált rá, akik azért mentek el hozzá, mert többször is hívták és üzeneteket küldtek neki, ám választ nem kaptak.

A sakknagymester a halálát megelőző időszakban maga alatt volt, mert a neves sakkozó, Vlagyimir Kramnyik azzal vádolta meg – bizonyíték nélkül –, hogy online játszmái során sakkprogramot használt.

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) azt közölte, hogy megvizsgálja, indít-e fegyelmit Kramnyikkal szemben a Naroditskyről halála előtt és után tett kijelentései miatt. A szövetség közölte, hogy a lehetséges szankciók pénzbírságot vagy felfüggesztést is magukban foglalhatnak.