Struktúrának álcázott félelem – miért ilyen unalmas a Liverpool játéka?

Hiába a kilencmeccses bajnoki veretlenség, Liverpoolban még sincs minden rendben. A klub legendája, Mohamed Szalah december elején nyilvánosan rúgta össze a port klubjával, és a vezetés, úgy tűnt, egyértelműen Arne Slot oldalára állt. Szalah büntetésből kimaradt az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keretéből, majd 64 percet játszott a Brighton ellen, és csak az Afrikai Nemzetek Kupája után tudjuk meg biztosan, látjuk-e még Liverpool mezben az egyiptomi támadót.

Eközben a klub szurkolói és hozzá köthető véleményformálók is zúgolódnak: a csapat játéka lassú, unalmas, kiszámítható, sehol sincs már a sebesség, az intenzitás, a tűz, ami Jürgen Klopp idejében messziről felismerhetővé tette a csapat játékát.

„A Liverpool irányított hanyatlásban van. Nemcsak unalmas nézni őket, hanem a csapat mintha érzéstelenítve lenne. A Leeds elleni 0-0 nem véletlen, vagy egy rossz nap volt. Egy logikus kifejezése annak, hogy a csapat az önvédelmet és nem az önkifejezést viszi a pályára” – írta az X-en Eddie Gibs liverpooli újságíró és podcaster újév után. „A Liverpoolnál sokat volt a labda. Tartogatják, simogatják, forgatják, de sosem bíznak benne igazán. A Leeds mélyen védekezett, és szinte semmi gondjuk nem volt. Egy látványos Ekitike-helyzetet leszámítva nem volt áttörés, nem volt lendület, nem volt kollektív ragaszkodás ahhoz, hogy egy gólt mindenképp be kell gyötörni. (…)

Ez nem kontroll. Ez struktúrának álcázott félelem.

Gibbs nincs egyedül a véleményével: számtalan szurkoló és elemző osztott meg képeket és klipeket a Liverpool steril passzolgatásáról.