Struktúrának álcázott félelem – miért ilyen unalmas a Liverpool játéka?

Gabriel Martinelli , Jeremie Frimpong és Szoboszlai Dominik (a háttérben) az Arsenal és a Liverpool rangadóján.
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
admin Bakos Kristóf
2026. 01. 17. 12:58
Pep Guardiola után úgy látszik, Arne Slot is megfordította a piramis alakzatot. De megmutatta azt is, ez önmagában miért nem elég.

Hiába a kilencmeccses bajnoki veretlenség, Liverpoolban még sincs minden rendben. A klub legendája, Mohamed Szalah december elején nyilvánosan rúgta össze a port klubjával, és a vezetés, úgy tűnt, egyértelműen Arne Slot oldalára állt. Szalah büntetésből kimaradt az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keretéből, majd 64 percet játszott a Brighton ellen, és csak az Afrikai Nemzetek Kupája után tudjuk meg biztosan, látjuk-e még Liverpool mezben az egyiptomi támadót.

Eközben a klub szurkolói és hozzá köthető véleményformálók is zúgolódnak: a csapat játéka lassú, unalmas, kiszámítható, sehol sincs már a sebesség, az intenzitás, a tűz, ami Jürgen Klopp idejében messziről felismerhetővé tette a csapat játékát.

„A Liverpool irányított hanyatlásban van. Nemcsak unalmas nézni őket, hanem a csapat mintha érzéstelenítve lenne. A Leeds elleni 0-0 nem véletlen, vagy egy rossz nap volt. Egy logikus kifejezése annak, hogy a csapat az önvédelmet és nem az önkifejezést viszi a pályára” – írta az X-en Eddie Gibs liverpooli újságíró és podcaster újév után. „A Liverpoolnál sokat volt a labda. Tartogatják, simogatják, forgatják, de sosem bíznak benne igazán. A Leeds mélyen védekezett, és szinte semmi gondjuk nem volt. Egy látványos Ekitike-helyzetet leszámítva nem volt áttörés, nem volt lendület, nem volt kollektív ragaszkodás ahhoz, hogy egy gólt mindenképp be kell gyötörni. (…)

Ez nem kontroll. Ez struktúrának álcázott félelem.

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője az Arsenal elleni bajnokin.
Catherine Ivill – AMA/Getty Images Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője.

Gibbs nincs egyedül a véleményével: számtalan szurkoló és elemző osztott meg képeket és klipeket a Liverpool steril passzolgatásáról.

