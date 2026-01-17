„A magam képére kell formálnom az együttest, máskülönben nincs értelme itt lennem” – ezt várhatjuk a Chelsea-től az új edzővel, Liam Roseniorral

Marescát tizennyolc hónap után, 2026. január elsején küldte el a Chelsea. Az olasz edző tavaly Konferencia Ligát és klubvilágbajnokságot nyert a londoniakkal, de a gyengébb őszi teljesítmény és a klubon belüli nézeteltérések miatt mennie kellett.

A Chelsea vezetése Maresca utódjául a 41 éves Roseniort nevezte ki, aki játékoskarrierje befejezése után a Brighton U23-as csapatánál lett másodedző. Később a Derby Countynál Phillip Cocu és Wayne Rooney mellett dolgozott, majd tizenkét meccsen beugróként irányította is az együttest.

A topligák legfiatalabb csapatától érkezik

Első vezetőedzői munkáját korábbi csapatánál, a Hull Citynél kapta, ahol 2022 novembere és 2024 májusa között 78 találkozón ült a kispadon. 2024 nyarán lett annak a Strasbourgnak az edzője, amelyet a Chelsea-hez hasonlóan a BlueCo konzorcium tulajdonol. Első évében Rosenior a hetedik helyig vezette a Strasbourgot a Ligue 1-ban, és most is hetedikként adta át az európai topligák legfiatalabb csapatát. A BlueCo megjelenése óta rendszeressé vált a Strasbourg és a Chelsea közti játékosmozgás, így Rosenior kinevezése sem okozott túl nagy meglepetést.

Az már annál inkább, hogy a Chelsea ismét hosszú távú, hat és fél éves szerződést kötött egy olyan edzővel, akit nemrég még a másodosztályú Hull Citytől menesztettek.

Egyértelmű, hogy Roseniort nem az eredményei, hanem a stílusa miatt igazolták. Az is mellette szólt, hogy meg tudja értetni magát a fiatalokkal, márpedig a Chelsea keretének átlagéletkora nem sokkal magasabb a Strasbourgénál.

„Olyan klubtól jövök, ahol az átlagéletkor – ha jól emlékszem – 20,8 év volt, a legfiatalabb Európában. Itt a Chelsea-nél is csak kicsit vagyunk idősebbek és tapasztaltabbak, ezért ezeknek a játékosoknak az ereje az elhivatottságban és az intenzitásban rejlik.

Ennek megfelelően egy magas tempójú, agresszív, kezdeményező focit akarok játszani a csapattal

– mondta bemutatkozó sajtótájékoztatóján Rosenior.

Hosszú kirúgások helyett kihozták a labdát

A fiatal tréner Strasbourgjának legnagyobb erősségei a labdakihozatalok és a pozíciós játék voltak. Függetlenül attól, hogy három- vagy négy védővel állt fel a csapat, a Strasbourg mindig talált módot, hogy a pálya közepén bontsa meg az ellenfél védekezését. A francia csapat idén az esetek mindössze 20,3 százalékában választott hosszú kapuskirúgást (40+ méter), miközben a labdakihozatal fázisában mért passzpontossága 88,7 százalék volt. Az értelmezhetőség kedvéért ezeket a számokat összevetettük a Premier League csapataiéval, és a következő eredményt kaptuk.

Az ábra szerint csak a Brighton indít több támadást hátulról a Strasbourgnál, a labdakihozatalok során mért passzpontosságot tekintve pedig egyetlen PL-csapat sem ér fel a francia együtteshez. Természetesen az angol bajnokság jóval erősebb, mint a Ligue 1, de az azért látszik, hogy a Chelsea még tud fejlődni a játék ezen fázisában.