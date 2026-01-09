Meghalt Uljana Szemjonova, aki sosem veszített a szovjet válogatottal

Hetvenhárom éves korában elhunyt Uljana Szemjonova, aki kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és tízszeres Európa-bajnok volt a szovjet női kosárlabda-válogatottal.

A wbasket.hu szaklap tájékoztatása szerint a 213 centis center másfél tizeden át – 1970 és 1985 között – meghatározta a női szakágat. A magassága és ereje miatt a gyűrű alatt gyakorlatilag megállíthatatlan volt pályája csúcsán. A válogatottban elért sikerei mellett 11 alkalommal hódította el a TTT Rigával az Euroliga jogelődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupáját, ezzel a mai napig csúcstartó. A BEK-ben 1975-ben az olasz Geas ellen egymaga 54 pontot dobott.

Sokat elárul dominanciájáról, hogy egyetlen tétmérkőzést sem veszített el a szovjet nemzeti csapatban, így egyetlen ezüst- vagy bronzérme sem volt a világversenyekről.

Megállíthatatlan volt a gyűrű alatt:

A lett származású Szemjonova az akkori politikai rendszerben csak pályafutása végén kapta meg a lehetőséget, hogy Nyugat-Európában is megmutathassa tudását, ekkor a spanyol Tintorettóban és a francia Valenciennes-ben légióskodott. 1993-ban az első nem amerikai női játékos lett, akit beválasztottak a sportági Hírességek Csarnokába, majd 2007-ben a nemzetközi szövetség (FIBA) is beválasztotta a halhatatlanok közé.