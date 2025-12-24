sportatlétikakalapácsvetésanatolij bondarcsuk
Sport

Gyászol a sportvilág, meghalt Anatolij Bondarcsuk

Anatolij Bondarcsuk (Szovjetunió) a kalapácsvetés versenyén 1972. szeptember 7-én, a müncheni olimpiai játékok során. 75,50 méteres eredménnyel új olimpiai rekordot állított fel.


2025. 12. 24. 15:05


Meghalt Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka. Nyolcvanöt éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el.

Az Ukrajnában született Bondarcsuk a Szovjetunió színeiben 75,50 méteres olimpiai rekorddal nyert 1972-ben,

míg az 1976-os ötkarikás játékokon bronzérmet érdemelt ki. Európa-bajnokságon 1969-ben diadalmaskodott, s négyszer nyert országos bajnokságot.

A müncheni dobás:

Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as olimpiára.

