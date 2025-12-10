Megszűnt Magyarország egyik sportoldala, az eddigi cikkek elérhetetlenné váltak

Megszűnt a sportal.hu, olyannyira, hogy az eddig megjelent cikkek is elérhetetlenné váltak. A Ringier oldalán egy angol nyelvű közleményben azt írják, a döntés stratégiai portfólió-felülvizsgálatot követően született, mely során kiértékelték a piaci és gazdasági tényezőket is.

„Ez a változás csak a sportal.hu működését érinti, és a platform strukturált leépítését jelenti az RSMG portfólióján belül. Mivel a média- és sportmédia-tevékenységek stratégiailag és működésileg független üzleti egységként működnek a Ringier Csoporton belül,

a döntés nem áll kapcsolatban a Ringier AG magyarországi médiaportfóliójának közelmúltbeli eladásával, és nem jár eladással vagy átruházással egy másik tulajdonosra

– áll a közleményben, amiben azt is írják, hogy a továbbiakban a Ringier a stratégiailag fontos oldalaira koncentrál Bulgáriában (sportal.bg. Sport365), Romániában (gspro), Szerbiában (sportal.rs), Szlovákiában (sport.sk), Portugáliában (A Bola), Hollandiában (sportnieuws.nl) és Svájcban (kicker.ch, sport.ch).

Október végi hír volt, hogy megvásárolta a Blikket az index.hu tulajdonosa, az Indamedia csoport a Ringiertől. Akkor a svájci Ringier Group vezérigazgatója, Marc Walder úgy fogalmazott, büszkék arra, hogy a sportal.hu-val jó sporttartalmat kínálnak.

A Sportal.hu még nagyon fiatal, és Magyarországon rendkívül versenyképes a sportmédiapiac

– fogalmazott akkor Walder.

„A sportal.hu alkalmazottai már tájékoztatást kaptak a döntésről. Az RSMG elkötelezett amellett, hogy minden érintett kollégát tisztelettel és felelősségteljesen kezeljen, és biztosítsa, hogy a folyamat tisztességes, átlátható és teljes mértékben megfeleljen a hatályos jogszabályoknak” – olvasható az oldalon.

A sportal.hu 2022. október 3-án kezdte meg a működését, emlékeztet rá a Blikk. Azóta főszerkesztőként irányította az oldalt Kecskés István, Ilku Miklós és Cselleng Ádám, több alkalommal is megbízott főszerkesztőként Szekeres Tamás.