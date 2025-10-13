marco rossimlszmagyar labdarúgó szövetségbarczi róbert
Marco Rossi kirohanása jogosabb, mint gondolnánk

Adrián Zoltán / 24.hu
2025. 10. 13. 18:26
A magyar-örmény világbajnoki selejtező (2-0) után sokadjára fakadt ki labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya. Odaszúrt a csapat összeállítása kapcsán neki „tippeket adó” újságíróknak, kommentelőknek. Ám, aki Rossi mondatai mögé néz, rájön, hogy a kapitányt valójában a merítés mélységének  hiánya frusztrálja. A Varga Barnabás és Sallai Roland pótlására kijelölt Lukács Dániel és Gruber Zsombor most kisegítette, de tisztában van azzal, hogy bántóan kevés nemzetközi tapasztalattal fölvértezett játékosból válogathat. Mutatjuk, mi indokolja Rossi legújabb kirohanását, a környező országokhoz képest miben van rettentően lemaradva a magyar futball.

Még a szombati válogatott mérkőzés előtt tartott szűk körű háttérbeszélgetést az MLSZ, amelyen Barczi Róbert sportigazgató azt prezentálta, hogy a futballközbeszédben csak „fiatal- és magyarszabályként” ismert ajánlásukkal az elmúlt négy bajnoki évadban milyen pozitív változásokat értek el, és ennek ellenére a környező országokhoz képest miben van még mindig rettentő lemaradásban a magyar futball.

Barczi a találkozó elején történelmi távlatba helyezve adta meg az alaphangot, miért is kell újra és újra a fiatal magyar labdarúgók pályára lépésének ösztönzéséről beszélgetni. Talán nem véletlenül hozakodott elő azzal, hogy „Marco Rossival beszélgetve gyakran jön elő, amikor még 2017-ben bajnoki címet nyert a Honvéddal, a kispestiek tulajdonosa, George F. Hemingway rendre azt kérte tőle, hogy két fiatal végig legyen a pályán, mert a klub csak így tud hozzájutni az MLSZ-támogatás teljes összegéhez.

Ez nyolc éve volt. Szóval egyáltalán nincs szó újdonságról, mint ahogy azt mostanság néhányan megpróbálják beállítani.

A Honvéd bajnoki címét követően a klubok kérésére – és bízva a bölcsességükben – a szövetség egy rövid periódusra ugyan elengedte a fiatalokra épülő támogatási rendszert, ám, mivel azt tapasztalták, hogy a külföldiek száma azonnal elkezdett emelkedni, és ezzel együtt elapadt az ifjú magyar labdarúgók játékperceinek száma, a 2022–23-as bajnokságtól újra bevezették. Az ajánlás betartása esetén azóta újra, ráadásul még jelentősebb anyagi támogatásban részesülnek a klubok az MLSZ központi forrásaiból.

Miután a sportág májusi közgyűlésen egyhangúlag megszavazták, az idén nyártól annyiban módosult a rendszer, hogy az MLSZ már nemcsak a fiatal játékperceket premizálja, hanem extra opcióként felkínálta „4+1-es” , azaz az „ötmagyaros, ezen belül egy fiatal játékos” ajánlást.

Ez az ötmagyaros ajánlás azonban nem keverendő össze azzal a szabállyal, amit a Fradi vezetése és edzője, Robbie Keane lépten-nyomon kritizál. Ugyanis a kiemelt futballakadémiákat felügyelő, és azokat anyagilag is kiemelten támogató sportállamtitkárság (NSMI) idén nyártól az MLSZ 4+1-es ajánlásával párhuzamosan egy szigorú kvótarendszert fogadtatott el. A minisztérium a jelenleg kilenc (a szombathelyi Illés Akadémia idén nyáron kikerült a támogatott körből), állami forrásból kiemelten támogatott akadémiával rendelkező klubnál húzta a korábbinál sokkal szorosabbra a gyeplőt.

A 86-szoros válogatott csatár, Szalai Ádám – aki 2023 nyarától a sportért felelős államtitkárság hatáskörébe tartozó Labdarúgó Módszertani Központ vezetője – a szigorításukkal kapcsolatban úgy fogalmazott:

aki nem akarja betartani az ötmagyaros, ezen belül 4+1-es megállapodást, az oldja meg az akadémiája fenntartását állami támogatás nélkül.

Ez az egyetlen mondat, avagy az MLSZ-ajánláshoz és -támogatáshoz képest súlyos, évi 1,5–2 milliárd forintos állami forrás kiesését kilátásba helyező minisztériumi fenyegetés még a Fradit is arra sarkallta, hogy míg a korábbi években figyelmen kívül hagyták az MLSZ-ajánlást, 2025 nyarán nagybevásárlást tartottak magyar labdarúgókból.

