Kiesése utána is megőrülnek az emberek a dartsvébé felfedezettjéért

Egy emberként imádja a világ Rashad Sweeting dartsjátékost, aki a világbajnokság első fordulójában látványos meccsen esett ki.

A világ első bahamai versenyzője már a történelmi szerepléssel és a látványos mezével is szerzett szimpatizánsokat a keddi meccsén, ráadásul még jól is játszott. A svéd Jeffrey de Graaf remeklése sem ijesztette meg, sőt kifejezetten élvezte a közönség szeretét. Olyannyira, hogy 194-nél nem az optimális dobást választotta, amelynél érdemes lekerekíteni a kiszállóhoz, hanem dobott egy vagány 180-t, utána pedig a Chelsea-t erősítő Cole Palmer fázós gólörömét is előadta a színpadon.

Rashad Sweeting 🎯 with the Cole Palmer celebration 🥶 A fan asked him to, and he obliged! What a man#PDCWorldChampionships pic.twitter.com/rRumUb7x12 — Meticulous Sport (@MeticulousSport) December 17, 2024

Szerdán kiderült, hogy ez egy előre eltervezett akció volt, mert az egyik szurkolója megkérte rá még a vébé előtt, hogy tegyen így. Sweeting az első adandó alkalommal meg is tette ezt a kedvéért.

Persze szerdán is zajlott az élet a világbajnokságon, Christian Kist és a lett Madars Razma rendkívül magas színvonalú meccset hoztak össze, mindketten 90 fölötti átlagot hoztak. Beszédes az is, hogy a holland dobta a mostani vébé első kilencnyilasát, végül mégis 3-1-re kikapott és kiesett. Nathan Aspinall is 3-1- nyert, ő az amerikai Leonard Gateset ejtette ki.