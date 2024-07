Milák Kristóf ezüstérmes, Marchand nyerte a 200 pillangót a párizsi olimpián

Milák Kristóf ezüstérmes lett 200 méteres pillangóúszáson a párizsi olimpián. A számot a francia Léon Marchand nyerte, aki 1:51.21-gyel épp a magyar klasszis olimpiai rekordját döntötte meg.

Az esti program előtt mutatták a call roomot, ahol a sportolók várakoznak az úszásuk előtt, Milák elég koncentráltan meredt maga elé, semmilyen érzelmet nem lehetett leolvasni az arcáról. Rezzenéstelen arccal sétált be, majd nézett körbe a csarnokban is – előtte mutatták be Marchand-t, a lelátó akkor szinte felrobbant. Az első 50 után bő hat tized volt az előnye Miláknak, ezen faragott egy kicsit Marchand a második hosszon, a kanadai Ilya Kharun tempózott a harmadik helyen ekkor.

Az utolsó 50-re is Milák fordult elsőként, de Marchand végül elképesztő hajrát produkált, bő egy másodperccel gyorsabban úszta le az utolsó hosszt, majd 1:51.21-gyel, olimpiai csúccsal csapott be a célba, 54 századdal volt gyorsabb végül Milák Kristófnál.

Milák Kristóf 2017-ben, a budapesti vizes világbajnokságon robbant be a köztudatba, amikor még nem is a fő számában indult, hanem 100 pillangón, és ezüstérmet nyert junior világcsúccsal Caeleb Dressel mögött.

Innentől kezdve nem volt megállás, a 2018-as Európa-bajnokságon már 200 pillangón nyert aranyérmet, majd a következő világbajnokságon úgy győzött, hogy megdöntötte Michael Phelps világrekordját. 200 pillangón gyakorlatilag a saját ligájában versenyez, Tokióban olimpiai csúccsal nyert, míg a rövidebb távon rekordba hajszolta Dresselt az olimpián.

A 2022-es budapesti vizes világbajnokságon már egyik távon sem volt ellenfele, 200-on ráadásul hazai közönség előtt döntötte meg saját korábbi csúcsát, 1:50.34 alatt csapott be a célba. 2023-ban is ő számított a nagy esélyesnek, de a vb előtt jelezte, mentálisan és fizikálisan is kimerült, és végül lemondta a szereplést. Akkor úgy zárta a közleményét, hogy „Ne féltsetek: hamarosan visszatérek!”.

A szövetség elnöke, Wladár Sándor eleinte még úgy nyilatkozott, hogy segítő kezet kell nyújtani a sportolónak, de mikor már a sokadik versenytől maradt távol az úszó, ráadásul olyan hírek voltak, hogy nem edz rendesen Wladár úgy nyilatkozott 2023 végén: Milák tartozik annyival Magyarországnak, hogy elvégzi a munkát. A szövetségi kapitány, Sós Csaba is többször nyilatkozott a sportoló kapcsán, olyat is mondott, hogy nem lehet őt elérni, és folyamatosak voltak arról a találgatások, hogy mennyit és kivel edz Milák Kristóf.

Az úszó közben csendben maradt, mindössze egy sajtóeseményen jelent meg, akkor a 24.hu-nak is nyilatkozott, ahogy mondta, aki aggódik érte, nem ismeri eléggé. Az idei országos bajnokságon láthattuk ismét versenyezni, rögtön országos csúccsal indított, végül öt aranyérmet is nyert. A nyár elején – két év után – a nemzetközi mezőnybe is visszatért, majd indult az – egyébként a mezőnyt tekintve foghíjas – Európa-bajnokságon is, ahol megnyerte mindkét pillangószámot.

Milák továbbra sem adott egyetlen nyilatkozatot sem, a felkészülését homály fedte, így nem lehetett tudni, milyen állapotban érkezik meg Párizsba, ahová eleve később indult el mint edzője, Virth Balázs és csapata. Virthet egyébként Hosszú Katinka bírálta, amiért többször is úgy beszélt Milákról, hogy nincs jó formában.

Kedden aztán Milák kisétált a La Défense Aréna medenceterébe, már az előfutamok során meggyőző időt úszott, majd este egyedüliként tudott bemenni 1:53 alá. Sós úgy nyilatkozott, ilyet a pályafutása során még sosem látott, és az ő rendelkezésére álló információk alapján nem is volt benne, hogy ez fog történni.