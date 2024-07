„Ilyet még nem láttam, mióta a szakmában vagyok” – Sós Csabának annyi infója volt Milák Kristófról, amennyi kapitányként rá tartozik

Megtörtént kedden a nagy debütálás, Milák Kristóf is elkezdte a párizsi olimpiát – nem is akárhogy. A 200 méteres pillangóúszás címvédője, világ- és Európa-bajnoka, világcsúcstartója az elmúlt két évben teljesen kerüli a nyilvánosságot, sokáig nem is versenyzett, a felkészüléséről pedig csak szóbeszédek vannak, így tulajdonképp senki sem tudhatta, hogy mit várjon tőle a francia fővárosban.

Milák ezek után erődemonstrációt tartott a La Défense Arénában, fő számában már az előfutamban mindenki előtt volt egy utcahosszal, majd az elődöntőben megúszta a világ idei legjobbját is (1:52.72), rajta kívül senki más nem tudott 1:53-on belülre kerülni.

Az M4 Sport a keddi versenynap kapcsán Sós Csabát, az úszók szövetségi kapitányát kérdezte arról, mit is láttunk pontosan. A kapitány azzal kezdte, hogy ez egy olimpia, amit meg kell nyerni, aztán utána lehet beszélni sok mindenről. Páros csatár vár Milák és a hazaiak sztárja, Léon Marchand között, ha a magyar úszó nyer, mindenki boldog lesz.

„Ami biztos, hogy ahova eddig odaállt, azt megnyerte. Az ob-n azt gondoltuk, hogy persze, ez ob, volt az Eb-n, ahol mindenki azt gondolta, hogy azért nincs ott mindenki és itt is, az olimpián is, amelyik futamba feláll, azt megnyeri.

Nem akarok belemenni ennek az elemzésébe, de ilyet még nem láttam közel hatvan év alatt, mióta a szakmában vagyok, és ezt vállalom. Illetve a rendelkezésemre álló információkból ez nem következett volna.

Mindenesetre örülök, hogy itt tartunk, és reméljük, hogy sikerrel vívja meg a döntőt” – mondta Sós az M4-nek.

A riporter ezután arról érdeklődött, miben más a mostani Milák Kristóf, mint fél évvel ezelőtt, de Sós Csaba erre azt felelte, hogy érdektelen az elmúlt időszak.

„Egyébként nekem sem volt túl sok infóm korábban sem, alig. Annyi volt, hogy az Európa-bajnokságon négyszemközt beszélgettünk, és pontosan tudtam, hogy itt mit és mennyit vállal. Tehát az a része, ami kapitányként rám tartozik, arról ő tájékoztatott” – nyilatkozta a szövetségi kapitány, aki korábban többször is kritikus volt Milák Kristóf hozzáállásával kapcsolatban, de az országos bajnokság után már azt mondta, egy saját útját járó zseniről van szó.

Milák egyelőre nem beszél az elmúlt időszakról, Párizsban is jelezte az újságíróknak, hogy nem kíván nyilatkozni.